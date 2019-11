Napoli | giocatori ammutinati come l’equipaggio del Bounty | la folle rivolta dei

Polveriera Napoli - duro diverbio nello spogliatoio del San Paolo : i giocatori rifiutano il ritiro imposto dal presidente : Subito dopo il pareggio ottenuto al San Paolo contro il Salisburgo, i giocatori azzurri hanno rifiutato il ritiro imposto da De Laurentiis, tornando a casa invece che a Castel Volturno Il Napoli è sempre più una Polveriera, a maggior ragione dopo quanto successo ieri sera al San Paolo. Subito dopo il pareggio ottenuto contro il Salisburgo, si è accesso un violento diverbio nello spogliatoio tra i giocatori e il figlio del presidente De ...

L’ammutinamento dei giocatori del Napoli. Ora che farà De Laurentiis? : Non si era mai visto, e chissà se si vedrà ancora. Alla prova di forza di De Laurentiis che ha unilateralmente deciso di mandare la squadra in ritiro per una settimana, i calciatori hanno risposto con una reazione uguale e contraria. In ritiro non ci sono andati e sono tornati a casa. Carlo Ancelotti ha dormito da solo, con lo staff tecnico, a Castel Volturno. Non sempre le prove di forza riescono. Siamo nel 2019, il Borgorosso Footbal Club è un ...

Sky : ammutinamento - i giocatori del Napoli tornano a casa. Solo Ancelotti in ritiro : Massimo Ugolini dà un aggiornamento a Sky sulla situazione in casa Napoli. La squadra lascia lo stadio ma non sale sull’autobus diretto a Castel Volturno. I calciatori azzurri hanno fatto ritorno alle loro abitazioni, ognuno con mezzi propri, chi con taxi, chi con i propri familiari. Sono tutti tornati presso le loro abitazioni. Il ritiro è dunque sospeso, Solo l’allenatore è tornato il ritiro a Castel Volturno Ugolini parla di fonte ...

Teotino sul Napoli : ”Molti conflitti di posizionamento in campo dei giocatori e su Koulibaly…” : Teotino sul Napoli: ci sono molti conflitti di posizionamento in campo dei giocatori. De Ligt è più completo e più forte in assoluto di Koulibaly Gianfranco Teotino è intervenuto in diretta a Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori in “Microfono Aperto“. Teotino ha parlato -tra l’altro- anche del Napoli, di De Ligt -che ritiene più completo e più forte in assoluto di Koulibaly– e di altro della ...

Il Giornale : il Napoli squadra con giocatori a durata limitata. Quasi mai una partita intera : Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive della sconfitta del Napoli, ieri, all’Olimpico, ad opera della Roma di Fonseca. E’ come se Penelope si fosse trasferita a Napoli: fa e disfa i sogni di gloria della squadra, ma ora è più il disfare che il fare. Due rigori “hanno forse segnato definitivamente i sogni di gloria del Napoli”. Quello non assegnato a Llorente contro l’Atalanta e quello realizzato ieri da Veretout. Tra ...

Cafiero de Raho : “La mafia nel calcio - i giocatori del Napoli hanno rapporti coi clan : Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho ha parlato al corso per formatori tecnici di taekwondo in corso a Formia «Lo sport ha un importante ruolo nel gioco della trasparenza, della integrità e della correttezza. Le mafie sono entrate anche nello sport, nel mondo del calcio. Bagarinaggio e influenze negli incontri, calciatori del Napoli che hanno rapporti coi camorristi. A volte le mafie cercano anche di acquisire società ...

Il Procuratore nazionale antimafia : “La mafia nel calcio - i giocatori del Napoli hanno rapporti coi clan : Il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho ha parlato al corso per formatori tecnici di taekwondo in corso a Formia «Lo sport ha un importante ruolo nel gioco della trasparenza, della integrità e della correttezza. Le mafie sono entrate anche nello sport, nel mondo del calcio. Bagarinaggio e influenze negli incontri, calciatori del Napoli che hanno rapporti coi camorristi. A volte le mafie cercano anche di acquisire società ...

Calcio e mafia - il duro appello di De Raho : “Un esempio sono i rapporti tra giocatori del Napoli e camorristi” : “Lo sport ha un importante ruolo nel gioco della trasparenza, della integrità e della correttezza. Le mafie sono entrate anche nello sport, nel mondo del Calcio. Bagarinaggio e influenze negli incontri, calciatori del Napoli che hanno rapporti coi camorristi. A volte le mafie cercano anche di acquisire società sportive minori che creano consenso nei luoghi dove operano. L’antidoto a tutto questo sono le regole e chi opera nello ...

Repubblica : Napoli e Cagliari signore del turnover. 22 giocatori cambiati finora : Il turno infrasettimanale di campionato, scrive Repubblica, è un’occasione di mettere in campo chi non gioca sempre, chi ha avuto, finora, meno occasioni. Non sono in molti. Quest’anno, in Serie A, hanno giocato una partita dall’inizio 330 calciatori. Vuol dire che ognuno dei 20 club del campionato ha schierato almeno 5 titolari diversi nelle prime quattro giornate. In pratica ogni club ha cambiato quasi metà squadra. Soltanto ...

Carolina Morace : “Napoli squadra quadrata. Ancelotti ha cura dei suoi giocatori” : Il Mattino intervista Carolina Morace, che oggi commenterà Napoli-Cagliari al fianco di Riccardo Gentile su Sky. L’allenatrice parla anche del Napoli. “È una delle squadre più quadrate della serie A. È forte in tutti i reparti e secondo me Ancelotti è riuscito dargli un equilibrio”. La Morace spiega che il Napoli di Ancelotti mentre è impegnato nella fase offensiva sa già cosa fare se perde palla. “Quelle che in gergo ...