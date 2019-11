Matthew McConaughey è finalmente su Instagram come officially McConaughey

Matthew McConaughey compie 50 anni e si regala Instagram : 50. Steve Addington in Surfer Dude (2008)49. Fantasma per amore (1993)48. El Rojo in Scorpion Spring (1996)47. Walter ne La Torre Nera (2017)46. Larry Dickens in Unsolved Mysteries (1992, ep.5 stagione 12)45. Dirk Pitt in Sahara (2005)44. Steven Bedalia in Tiptoes (2003) 43. Rental Truck Guy ne Ultimo appello (1995)42. Vilmer in Non aprite quella porta IV (1994)41. Tip Tucker in Per amore di Vera (1996)40. Abe in A proposito di donne (1995)39. ...

Adesso puoi seguire Matthew McConaughey su Instagram : ha aperto il suo account : Benvenuto! The post Adesso puoi seguire Matthew McConaughey su Instagram: ha aperto il suo account appeared first on News Mtv Italia.

La strana carriera di Matthew McConaughey : Dieci anni fa non si pensava a lui come a un grande attore, cinque anni fa azzeccò un paio di ottimi ruoli, negli ultimi cinque sembra averli sbagliati tutti: oggi ne compie 50

50 anni di Matthew McConaughey in 50 ruoli (dal peggiore al migliore) : 50. Steve Addington in Surfer Dude (2008)49. Fantasma per amore (1993)48. El Rojo in Scorpion Spring (1996)47. Walter ne La Torre Nera (2017)46. Larry Dickens in Unsolved Mysteries (1992, ep.5 stagione 12)45. Dirk Pitt in Sahara (2005)44. Steven Bedalia in Tiptoes (2003) 43. Rental Truck Guy ne Ultimo appello (1995)42. Vilmer in Non aprite quella porta IV (1994)41. Tip Tucker in Per amore di Vera (1996)40. Abe in A proposito di donne (1995)39. ...

Matthew McConaughey e la rivincita dei 50enni : Un attore come Matthew McConaughey, classe 1969, che al suo cinquantesimo compleanno mantiene uno stato così eccezionale di forma corre solo un rischio: far passare in secondo piano l’importanza dell’entusiasmo che lo rende giovane e gli dà la forza di continuare a reinventarsi. Per capire la personalità dell’uomo che nel 2014 è diventato il re di Hollywood vincendo il premio Oscar come miglior attore ...