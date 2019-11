LIVE Sinner-Ymer | NextGen Atp Finals 2019 in DIRETTA | si inizia in ritardo | l’altoatesino

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– La presentazione di– La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) 20.35 La partita inizierà attorno alle ore 21.20. Tiafoe conduce su Humbert per 2-0. 20.30 Buonasera a tutti e benvenuti alladis-, match valido per le Next Gen ATP. HIGHLIGHTS E SINTESI DELLA PRIMA GIORNATA DELLEBuona sera e bentrovati alladel match tra Jannike lo svedese Mikael, valido per la fase a gironi delle Next Gen ATP, torneo di tennis riservato ai migliori otto giocatori del circuito nati a partire dal 1998.è atteso a delle conferme sul campo dell’Allianz Cloud di Milano dopo aver impressionato contro l’americano Frances Tiafoe. Una grande prova quella del giovane altoatesino all’esordio: ...

