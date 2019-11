Il console dell’Ecuador | ‘Strumentalizzate le proteste I nostri connazionali in Italia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) di Mgs. Lorena Tapia Núñez (Generalea Milano) In riferimento al post “Ecuador, il popolo si ribella e vince il primo round. Ma la lotta continuerà a lungo” a firma di Fabio Marcelli, pubblicato da ilfattoquotidiano.it il 15 ottobre 2019, nella Funzione e nella Qualità che ricopro ritengo doveroso, a tutela del governo che rappresento e nel superiore fine di offrire ai mieinuna informazione innanzitutto completa ma soprattutto veritiera, in modo da consentire loro di potersi formare una opinione meditata e ponderata sull’intera vicenda che ha suscitato così tanta sofferenza e preoccupazione in tutti noi, mi preme osservare quanto segue. Nel post si afferma, in modo assurdamente apodittico, che il governo in carica abbia venduto l’Ecuador al FMI e che abbia abdicato alla propria autonomia e sovranità internazionale. Le affermazioni ...

