Come è finito Matrimonio a Prima Vista 4? Sei mesi dopo coppie scoppiate e web contro Luca

Come è finito Matrimonio a Prima Vista Italia 4? Si lavora già alla quinta edizione : Due divorzi e un sì per il finale di Matrimonio a Prima Vista Italia 4 che è andato in onda ieri sera su Real Time regalando al pubblico conferme a tutte le teorie fatte in queste settimane. Come sarebbe andata a finire lo abbiamo saputo sin dal primo momento ma mancava solo la conferma ufficiale arrivata ieri sera durante la puntata di ieri sera di questa quarta, e non ultima, edizione del programma. Due sconosciuti decidono di sposarsi senza ...