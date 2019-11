Benzina | diesel e gpl | prezzi in rialzo

Benzina - diesel e gpl : prezzi praticati senza variazioni significative : Nuova giornata di stabilità sulla rete carburanti italiana: le compagnie continuano a tenere fermi i prezzi raccomandati. Sul territorio non si rilevano variazioni significative. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della Benzina e’ a 1,579 euro al litro con i diversi marchi che vanno da ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : torna la calma sui listini : calma sulla rete carburanti italiana: dopo il ritocco di Q8, non si registrano oggi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Prezzi praticati sul territorio senza scossoni. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,579 euro al litro, con i diversi marchi ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi invariati - calma piatta sulla rete carburanti : calma piatta sulla rete carburanti: per il 24° giorno consecutivo i prezzi rimangono invariati. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: Benzina self service a 1,579 euro/litro (invariato, compagnie 1,586, pompe bianche 1,558), diesel a 1,470 euro/litro (invariato, ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : tutto fermo sulla rete carburanti : Nessuna variazione sulla rete carburanti italiana: nessuna compagnia è intervenuta oggi sui Prezzi raccomandati. Anche sul territorio non si registrano particolari variazioni. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina resta a 1,580 euro al litro con i diversi marchi che vanno da ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi ancora fermi : Anche oggi non si segnalano movimenti dei prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Le elaborazioni di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia dei listini dell’Osservaprezzi carburanti del Mise mostrano un prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina pari a 1,580 euro al litro (pompe bianche 1,561) mentre per il diesel è 1,471 euro/litro (pompe bianche 1,455). Infine, Il Gpl va da 0,596 a 0,615 (no logo 0,587), il ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : prosegue la fase di quiete : prosegue la fase di calma sulla rete carburanti italiana: neanche oggi si registrano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio rezzi praticati ancora poco mossi. In base all’elaborazione di ‘Quotidiano Energia’ dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è di 1,582 euro al litro ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : prosegue la stabilità sulla rete : stabilità sulla rete carburanti italiana: non si registrano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi praticati senza scosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è di 1,584 euro al litro con i diversi marchi che vanno da 1,579 a 1,599 ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : oggi 12° giorno di stasi : oggi 12° giorno di stasi per i Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,584 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,591, pompe bianche 1,566), diesel a 1,474 euro/litro (-1, compagnie 1,480, pompe ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : tutto fermo : Calma sulla rete carburanti italiana: neanche oggi si registrano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Anche sul territorio Prezzi praticati senza scosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi Carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è di 1,584 euro al litro con i diversi marchi che vanno da ...

Benzina - diesel e gpl : prezzi stabili : Prosegue la fase di stabilità per i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: Benzina self service a 1,585 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,592, pompe bianche 1,567), diesel a 1,475 euro/litro (-1, compagnie 1,480, ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : ancora stabilità sulla rete carburanti : stabilità sulla rete carburanti italiana: neanche oggi si registrano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio i Prezzi praticati non registrano movimenti di rilievo. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è di 1,587 euro al litro con i diversi ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : prevale la calma sulla rete carburanti : prevale la calma sulla rete carburanti italiana: neanche oggi si registrano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Anche sul territorio Prezzi praticati senza scosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è di 1,587 euro al litro con i diversi marchi che ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : prosegue la fase di calma - listini invariati : listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa invariati rispetto a ieri. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,588 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,594, pompe bianche 1,569), diesel a 1,478 euro/litro (-1, compagnie 1,483, ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : quiete sui listini : Calma sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,589 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,596, pompe bianche 1,570), diesel a 1,479 euro/litro (-1, compagnie 1,485, pompe bianche ...