Colpo in un bar a Roma Ferito il titolare | morto uno dei rapinatori Aveva 69 anni  

Colpo in un bar a Roma. Ferito il titolare - morto uno dei rapinatori : Rapina con colpi di pistola in un bar di viale Antonio Ciamarra, in zona Romanina. A perdere la vita uno dei due rapinatori che si sono introdotti nell'attività commerciale. Ferito il titolare del bar. Sul posto i poliziotti del commissariato Romanina che hanno arrestato i due rapinatori. Sul posto anche il 118. Secondo quanto si apprende, il titolare del locale, un cinese, avrebbe avuto una colluttazione con i due rapinatori e sarebbero ...

Colpo no-look e avversaria “al bar” : la giocata della giovane campionessa è già leggenda : Lei si chiama Adriana Diaz, ha 18 anni, è un’atleta di tennis tavolo (ping pong) e viene dal Porto Rico. Ai Giochi Panamericani di quest’anno ha conquistato il primo posto, assicurandosi le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Il video di questa giocata contro la brasiliana Bruna Takahashi ha fatto il giro del web: Colpo no-look mentre si volta indietro e avversaria spiazzata. L'articolo Colpo no-look e avversaria ...

Colpo no-look e avversaria “al bar” : la giocata della giovane campionessa è già leggenda : voi riuscite a imitarla? : Lei si chiama Adriana Diaz, ha 18 anni, è un’atleta di tennis tavolo (ping pong) e viene dal Porto Rico. Ai Giochi Panamericani di quest’anno ha conquistato il primo posto, assicurandosi le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Il video di questa giocata contro la brasiliana Bruna Takahashi ha fatto il giro del web: Colpo no-look mentre si volta indietro e avversaria spiazzata. L'articolo Colpo no-look e avversaria ...

Eurolega Risultati 3ª Giornata – Colpo Zenit all’overtime sul campo dell’Olympiakos : ok Barcellona ed Efes : Lo Zenit San Pietroburgo trionfa all’overtime sul campo dell’Olympiakos, vittorie per Barcellona ed Efes: i Risultati delle partite del venerdì della 3ª Giornata di Eurolega Il tris di match del venerdì sera chiude la terza Giornata di Eurolega. La gara più emozionante si giocata in Grecia con l’Olympiakos padrone dic asa sconfitto dallo Zenit San Pietroburgo all’overtime. Decisiva la prova di Mateus Ponitka che chiude con 18 punti e ...

Infortunio Lozano - ansia Napoli/ Brutto Colpo alla caviglia : Chucky esce in barella : Hirving Lozano, Infortunio in Messico-Panama: esce in barella dopo Brutto colpo alla caviglia. ansia Napoli, le scelte di Ancelotti per il Verona

Roberta Lombardi - il clamoroso Colpo di mano. Rivolta M5s - l'antipasto della scissione per Di Maio? : Golpe giallorosso nel M5s. In consiglio regionale del Lazio (non un posto qualunque, visto che in giunta comanda il governatore dem Nicola Zingaretti) Roberta Lombardi viene confermata capogruppo con un vero e proprio colpo di mano. Come riportato dal Tempo, la storica ex portavoce alla Camera dei 5

DIRETTA/ Barcellona Inter Primavera - risultato finale 0-3 - : grande Colpo nerazzurro! : DIRETTA Barcellona Inter Primavera, risultato finale 0-3: grande vittoria dei giovani nerazzurri nella seconda partita della Youth League, per il gruppo F.

Loredana Bertè - lacrime in tv. Per lei è un Colpo al cuore : l’abbraccio di Barbara D’Urso : “Mimì non è morta, è più viva che mai e vive nei nostri cuori. La porto sempre con me. Io non credo si sia tolta la vita, aveva grandi progetti, ogni goirno era dedicato alla musica”. Nello studio di Live-Non è la D’Urso, Loredana Bertè parla della morte della sorella Mia Martini, della sua carriera e del litigio con Renato Zero. A 24 anni dalla scomparsa di Mimì, Barbara D’Urso dedica un video tributo alla sorella di Loredana: cantante e ...

Massimo Giletti - stoccata a Barbara D’Urso : un Colpo che fa male. Ma precisa : “La rispetto” : Massimo Giletti non è uno che le manda a dire. Anni fa se ne andò dalla Rai sbattendo la porta per quella che definì una questione di principio. Da quando è in pianta stabile su La7, il suo Non è l’Arena ha conquistato consensi e applausi e adesso è pronta tornare. Via domenica 22 contro un avversario mica da ridere: la trasmissione si scontrerà con Fabio Fazio su Rai Due, con la fiction Imma Tataranni su Rai Uno e con Live – Non è la D’Urso su ...