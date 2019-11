Ambiente | dalla Regione Piemonte il vademecum su come pulire i fiumi

Nasce il Festival del Futuro : un think tank per le principali sfide di domani - dalla scienza all’Ambiente : Il Futuro si dà appuntamento a Verona per discutere e toccare con mano le tendenze che stanno dando forma all’Italia e al mondo di domani. L’occasione è la prima edizione del Festival del Futuro, un percorso di due giorni fitto di incontri con 37 «future maker» del nostro tempo: scienziati, medici, economisti, imprenditori, esperti di ambiente e di geopolitica. Un vero think tank che sabato 16 e domenica 17 novembre all’auditorium della Fiera di ...

M5s - le tensioni dopo l’Umbria : dalla leadership di Di Maio che traballa al bisogno di nuove identità. Partendo dall’Ambiente (come vuole Grillo) : Una botta. Attesa, ma pur sempre una botta. Che arriva nel momento peggiore per la leadership di Luigi Di Maio e aumenta ancora di più il caos nel Movimento. La sconfitta in Umbria, qualunque cosa dica Giuseppe Conte per ridimensionarla, ha dato l’ennesima scossa agli equilibri interni del M5s. Lo sapevano tutti, dicono oggi, che sarebbe andata così male: lo sapevano gli attivisti e i parlamentari, lo sapeva (lo assicura) il capo politico. ...

Dalla salute all’Ambiente alla cucina - tante curiosità che forse non sai sugli avocado : Gli avocado sono sempre più di moda in tavola. Con la loro diffusione, cresce anche la curiosità in questo frutto particolare. Dall’impatto ambientale a quello umano, agli effetti sulla salute e molto altro, ecco molte curiosità che potreste non sapere sull’avocado. È un frutto, non una verdura Potrebbe sembrare strano, ma tecnicamente gli avocado sono grandi bacche con un singolo seme, quindi sono frutti e non verdure. Inoltre, sono uno dei ...

Scanzo Volley e Liberi dalla plastica APS - quando lo sport gioca in difesa dell’Ambiente : Un incontro che ha visto protagonisti il mondo dello sport, ma anche quello dell’ambiente e delle imprese del territorio. Il sipario sulla stagione 2019/2020 dello Scanzo si è alzato con una serata in grande stile presso Stone City, il parco espositivo di Bolgare, in provincia di Bergamo, di 5000 mq ideati per progettare e creare spazi all’aperto. Nell’occasione la società giallorossa ha presentato anche la nuova partnership dai forti connotati ...

Dalla Svezia arriva il 'plogging' - lo sport che fa bene all'Ambiente : Perché non tenersi in forma ripulendo la città da lattine e mozziconi? Ecco l'ultima tendenza 'green'