Traffico Roma del 04-11-2019 ore 19 | 00

(Di lunedì 4 novembre 2019) DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO PER UN GRAVE INCIDENTE SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA L’AEROPORTO DI FIUMICINO ED IL BIVIO CON LA A12-CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE FIUMICINO; INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE. SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PERDALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO CODE PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONENORD FINO A VIA NOMENTANA E RALLENTAMENTI PERDALLA CENTRALE DEL LATTE A VIA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNAINTENSO CON CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO A VIA TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO DA TOR CERVARA A VIALE TOGLIATTI IN ENTRATA IN CITTÀ . CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA NOMENTANA A VIA SALARIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO E DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SEMPRE VERSO SAN ...

