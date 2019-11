Palermo : vigili aggrediti alla Fiera dei morti - Piampiano ‘più controlli su ambulanti’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Giro di vite nei confronti dei venditori ambulanti. Ad annunciarlo è l’assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo Leopoldo Piampiano che, questa mattina, ha incontrato il comandante della polizia municipale Vincenzo Messina e il capo area Sviluppo economico Luigi Galatioto. Sul tavolo gli scontri avvenuti durante la Fiera dei morti di piazzale Giotto in cui due agenti della municipale ...

Palermo : operazione antidroga - sindaco Bagheria ‘dobbiamo essere tutti vigili’ : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – “Desideriamo congratularci con le forze dell’ordine per la brillante operazione e per aver assicurato alla giustizia chi faceva circolare droga anche dalla nostra città. Un invito a tutti ad essere vigili, a stare attenti ai nostri ragazzi, a verificare che la droga non circoli in città lo chiedo a tutti. Da parte nostra tutta la collaborazione possibile alle forze dell’ordine e a tutte ...

Palermo : comandante Vigili fuoco sul luogo incendio - ‘non ci sono feriti’ : Palermo, 30 set. (AdnKronos) – “Al momento non si registrano feriti, io sono qui sul posto per verificare di persona quanto sta accadendo. Per ora è tutto sotto controllo. Abbiamo aiutato ad evacuare alcuni disabili che abitano al quinto piano”. A parlare con l’Adnkronos è il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Agatino Carrolo che si trova in piazza Leoni a seguire l’evolversi dell’oncendio scoppiato ...