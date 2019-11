New Balance | ricorso respinto | via libera a Liverpool-Nike

Liverpool - dopo la causa persa New Balance presenta ricorso : New Balance ricorso Liverpool – New Balance ha deciso di presentare un ricorso formale contro la recente sentenza del tribunale nella sua battaglia legale con Liverpool. La scorsa settimana, i Campioni d’Europa in carica hanno vinto una causa contro il loro attuale partner tecnico, un successo che ora consentirà loro di stipulare un redditizio accordo […] L'articolo Liverpool, dopo la causa persa New Balance presenta ricorso è stato ...

New Balance – Presentata la prima colorazione di OMN1S - la nuova sneaker in collaborazione con Kawhi Leonard : New Balance presenta la prima colorazione di OM1S in collaborazione con il campione di basket Kawhi Leonard New Balance presenta oggi la prima colorazione di OMN1S, una sneaker bianca con dettagli color oro e ghiaccio, realizzata in collaborazione con il campione di Basket Kawhi Leonard. OMN1S viene Presentata successivamente al debutto di Kawhi Leonard a Los Angeles – un momento che simboleggia a pieno il ritorno di New Balance nel mondo ...

New Balance porta il Liverpool in tribunale per il caso Nike : Nike verso il Liverpool, ma New Balance non ci sta. I Reds sarebbero a un passo dal sottoscrivere un accordo record con Nike, che a partire dall’inizio della prossima stagione diventerebbe nuovo partner tecnico del club inglese, ma l’attuale sponsor ha già avviato una causa legale contro la società. La nuova intesa dovrebbe superare di parecchio […] L'articolo New Balance porta il Liverpool in tribunale per il caso Nike è stato ...