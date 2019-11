Maltempo | la mareggiata in Liguria è in fase calante

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) L’intensain corso lungo la costa del Levante ligure “è in, da stasera a domani ci attendiamo precipitazioni diffuse, persistenti, ma non intense sul Levante ligure, da domani la situazione meteo in Regione andrà normalizzandosi, ma è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione dalla serata di giovedì”. Così la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni stasera a Genova conferma che l’intensaattesa innon dovrebbe più provocare danni e motiva l’allerta meteo gialla per piogge diffuse diramata dalle 22 di stasera alle 15 di domani nel Levante ligure già colpito da intense piogge nella giornata di ieri. “Da domani sera a causa del libeccio ci aspettiamo una nuova, ma dovrebbe essere meno forte di quella in corso, – spiega Giannoni – durante la quale l’onda più alta ...

bettape : RT @salernotoday: Mareggiata a Salerno per il maltempo, un fiume di plastica 'invade' il porto - salernonotizie : Mare di plastica a #Salerno dopo la mareggiata, la foto fa il giro del web - LivornoPress : Livorno - Maltempo: mareggiata, la barca dei piloti del porto in balia della tempesta (Video) #Impressionante… -