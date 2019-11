Fondi ai Comuni | Sud scippato | Giugliano | Afragola e Reggio Calabria i tre più danneggiati

Wifi gratis nei luoghi pubblici : a 142 Comuni italiani i Fondi europei : L’Europa vuole promuovere il Wifi gratis nei Comuni Sono 142 i Comuni italiani che hanno vinto il terzo bando europeo per l’installazione di reti Wifi gratuite negli spazi pubblici. L’Innovation and networks executive agency (Inea), l’agenzia esecutiva incaricata dalla Commissione europea di attuare il programma Wifi4Eu, ha pubblicato l’elenco dei Comuni che hanno vinto il terzo bando ottenendo così i fondi europei per l’installazione di ...

Emergenza casa - da 20 anni in Cassa Depositi c’è 1 miliardo : Regioni e Comuni litigano - i Fondi restano bloccati (o spesi per altro) : Quasi 1 miliardo di euro, destinato alla realizzazione di case popolari, fermo da 20 anni sul conto corrente di Cassa Depositi e Prestiti. Mentre in Italia circa 650mila famiglie sono in attesa di una casa popolare. I soldi derivano dai cosiddetti fondi ex Gescal, ovvero dai contributi versati, nel secolo scorso, da centinaia di lavoratori che aderivano al cosiddetto programma Ina-casa e che gran parte delle Regioni italiane hanno fin qui ...

Messina - imprenditore usa Fondi comunitari per ristrutturare il suo appartameno e finisce nei guai : Sofia Dinolfo Aveva ristrutturato un appartamento privato utilizzando fondi europei per un totale di 730 mila euro, indagato un imprenditore di Messina Un nuovo e arredato appartamento grazie ai soldi provenienti da fondi comunitari. È successo a Messina, per la precisione a Barcellona Pozzo di Gotto, dove un imprenditore locale è finito nei guai. A fare la scoperta del piano messo in atto dal noto impresario operante nel settore ...

Riad : la comunità tagli Fondi all'Iran : 2.58 L'Arabia Saudita invita la comunità internazionale ad applicare "la massima pressione con tutti gli strumenti disponibili" per porre fine alla condotta aggressiva dell'Iran. Il modo più efficace per controllare Teheran,secondo Riad, è tagliare le sue risorse finanziarie. All'Assemblea generale dell'Onu il ministro degli Esteri saudita Ibrahim al-Assaf ha di nuovo accusato l'Iran per l'attacco alle strutture petrolifere di Riad:"Sappiamo ...