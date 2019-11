Clamoroso Salvini | “un operaio dell’Ilva vale più che dieci Balotelli”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) Clamorose dichiarazioni da parte di Matteoin relazioni ai cori razzisti della partita di ieri Verona-Brescia contro Mario Balotelli. "Con ventimila posti di lavoro a rischio, Balotelli è l'ultima delle mie preoccupazioni". Fa come al solito discutere il leader della Lega Matteoin conferenza stampa al Senato, rispondendo a una domanda sull'episodio di ieri contro l'attaccante del Brescia. "Razzismo e antisemitismo vanno condannati senza se e senza ma", però "undell'Ilvapiù cheBalotelli, non abbiamo bisogno di fenomeni", ha aggiunto. La frase ha creato il caos sui social, in particolar modo sono stati tantissimi i commenti del leader della Legaper una dichiarazione veramente fuori luogo.

