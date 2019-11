Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) “Sono morto ormai, non saprei descrivere diversamente il mio stato d’animo. È tutto finito, anche la mia vita. Dopo dieci giorni dentro questa cella, io sono ancora lì con il mio corpo, la mia testa e il mio cuore, in quel momento maledetto ed eterno, con Chiara tra le braccia, senza vita in mezzo a una strada. E l’omicida sono io”. Un avvocato di grido nato in una famiglia bene e un tossico impenitente, giocoso e scopatore cresciuto in periferia. Federico e Alessandro. Un’amicizia profonda che nasce sui banchi di scuola, attraversa tempo, classi sociali e risse di strada, arrivando alle porte di un carcere che sembrano chiudersi per sempre. In mezzo a loro ci è finita l’ambigua Chiara, femme fatale alla film di Salvatores prima maniera, a rimescolare le carte del destino.di, scritto daBartelloni e Giovanni Vannozzi (MdS Editore) è una sorta di ...

Noovyis : (Cavalieri di specchi, il romanzo di formazione (oltre l’adolescenza) di Fabrizio Bartelloni e Giovanni Vannozzi)… - TutteLeNotizie : Cavalieri di specchi, il romanzo di formazione (oltre l’adolescenza) di Fabrizio Bartelloni… - cattive_strade : RT @MdSEditore: Da giovedì via al @pisabookfest 2019, vi aspettiamo allo stand G50, con la nostra nuova uscita, “Cavalieri di specchi”, che… -