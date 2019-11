Trono Over | Gemma Galgani riceve un gesto d’amore a Uomini e Donne

Anticipazioni Trono Over : nuovi problemi per Ida e Riccardo : Trono Over Anticipazioni: Ida e Riccardo hanno dei problemi Ormai il Trono Over è inarrestabile per quanto riguarda gli ascolti Tv e l’appeal che ha sui suoi telespettatori. Merito anche della soap opera tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che sono tornati insieme, felici e innamorati. Peccato che, stado alle Anticipazioni del Trono Over de IlVicolodelleNews, continueranno ad avere dei piccoli problemi. I due saranno in studio e lei si ...

Anticipazioni Trono Over - Gemma innamorata : serenata in studio da Juan Luis! : Uomini e Donne Anticipazioni, finalmente una gioia per Gemma Galgani: è Juan Luis quello giusto? Dimenticate Giorgio Il Gabbiano e Jean Pierre, perché adesso Gemma Galgani ha occhi solo per Juan Luis! Si spera, almeno, dopo quello che è emerso dalle ultime Anticipazioni di Uomini e Donne sul Trono Over. Non abbiamo ancora conosciuto il […] L'articolo Anticipazioni Trono Over, Gemma innamorata: serenata in studio da Juan Luis! proviene da ...

UOMINI E DONNE/ Lo sfogo di Armando Incarnato : 'vallo a spiegare...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE Trono Over: Enzo Capo e Pamela Barretta sempre più innamorati mentre Armando Incarnato si lascia andare ad uno sfogo sui social.

Uomini e Donne/ Enzo Capo - sorpresa per Pamela Barretta : 'mi stupisci' - Trono Over - : Uomini e Donne Trono Over: sorpresa romantica per Enzo Capo per la sua Pamela Barretta che, sui social, esprime tutta la sua felicità.

Uomini e donne/ Ida e Riccardo già in crisi? La storia non decolla e... - Trono Over - : Uomini e donne anticipazioni e news trono over: Enzo ha costretto Pamela a cambiare dentista? E' già crisi tra Ida e Riccardo?

Uomini e Donne/ Ida e Riccardo insieme : cosa ne pensa Gemma? - Trono Over - : Uomini e Donne trono over: Ida Platano svela la reazione di Gemma Galgani dopo la sua decisione di uscire con Riccardo Guarnieri

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani va via? Parla Maurizio Costanzo - Trono Over - : UOMINI e DONNE trono over: Gemma Galgani mollata da Jean Pierre ma tra poco un nuovo pretendente le farà girare la testa!

Uomini e Donne/ Gemma mollata da Jean Pierre : presto si consolerà! - Trono Over - : Uomini e Donne trono over: Gemma Galgani mollata da Jean Pierre ma tra poco un nuovo pretendente le farà girare la testa!

Ida e Riccardo - prima foto dopo il ritorno di fiamma al Trono Over di Uomini e donne : “Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale”. Con una frase di Karl Barth Ida Platano battezza via social il ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri. Sì perché come avevamo previsto alla fine la dama del trono over ha fatto per l’ennesima volta marcia indietro e ha ceduto ai sentimenti che prova per il cavaliere pugliese. Ida Platano parla del ritorno di fiamma con ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari contro Gemma : 'Povera vecchietta!' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi, 30 ottobre, del Trono Over: lite tra Pamela ed Enzo, Gemma Galgani gelosa di Jean Pierre

Trono Over Gemma e Jean Pierre - doccia fredda : è Maria a intervenire “Mi sa che…” : Jean Pierre delude Gemma Galgani al Trono Over: la Dama quasi in lacrime doccia fredda per Gemma Galgani quest’oggi al Trono Over: la dama ha infatti appreso che Jean Pierre non prova nulla per lei – o meglio, se lo è sentito ridire davanti a tutti – e ha ricevuto anche delle critiche davvero aspre […] L'articolo Trono Over Gemma e Jean Pierre, doccia fredda: è Maria a intervenire “Mi sa che…” proviene ...

Uomini e Donne Trono Over anticipazioni - Gemma si consola con un cavaliere più giovane : Sabato 26 ottobre si è tenuta un'altra avvincente registrazione di Uomini e Donne incentrata sul chiacchieratissimo trono over. Oltre agli aggiornamenti su Ida e Riccardo, i quali sono tornati a frequentarsi nonostante alcune lamentele da parte della parrucchiera, Gemma ha ricevuto l'ennesima delusione. Nel dettaglio, la Galgani è stata definitivamente 'scaricata' da Jean Pierre. A riportare queste informazioni in anteprima è stato il sito web ...

Anticipazioni Uomini e Donne : una coppia lascia il Trono Over oggi : Pamela Barretta e Enzo Capo lasciano il Trono Over di Uomini e Donne La puntata del mercoledì di Uomini e Donne chiuderà il cerchio su Pamela Barretta e Enzo Capo. La coppia continuerà a discutere in studio, la dama pugliese racconterà quanto il cavaliere partenopeo sia geloso di lei al punto che dopo ogni uscita con gli amici lei deve mandargli un video per appurare che è tornata a casa. Il cavaliere si infurierà a UeD per una segnalazione. ...

Uomini e Donne/Anticipazioni oggi - 29 ottobre : Sperti attacca Barbara - Trono Over - : Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 29 ottobre, puntata del Trono Over: Enzo lascia Pamela? Barbara De Santi contro tutti, da Gianni Sperti ad Armando e Gemma