Sesso con l’ex | giusto o sbagliato?

26enne ubriaco e drogato fa Sesso con “un mucchio di foglie” : condannato a 2 mesi di carcere : Un ragazzo di 26 anni ubriaco e sotto effetto di stupefacenti “ha cercato di fare sesso con un mucchio di foglie” nel parcheggio di un hotel. È successo lo scorso 16 settembre a Stockport, vicino a Manchester, nel Regno Unito, e ora il giovane è stato condannato a due mesi di carcere per quel gesto compiuto in pieno giorno, davanti agli occhi di molti passanti tra cui famiglie con bambini, come riporta il Manchester Evening ...

Pediatra conosce 15enne sull’app Kik : lascia la moglie incinta a casa e ci fa Sesso : Jonathan Bainbridge, Pediatra presso l'Aneurin Bevan University Health Board vicino a Newport, in Galles, ha conosciuto la studentessa durante grazie all'app mobile Kik nel 2017. Ha percorso oltre 300 km per andarci a fare sesso in macchina, ma dopo un po' la giovane si è pentita e l'ha denunciato.Continua a leggere

Sesso a tre con la sua assistente parlamentare - deputata Usa Katie Hill costretta a dimettersi : Lo scandalo che ha travolto la deputata statunitense Katie Hill dopo che il marito da cui sta divorziando ha reso pubblici alcuni scatti hot che ritraggono la donna nuda con la sua giovane collaboratrice parlamentare. La 32enne texana, costretta a dimettersi e sotto indagine da parte del comitato etico del Congresso ha denunciato il marito: "Una vendetta"Continua a leggere

Venezia - prof e studenti boicottano incontro con Forze Armate al liceo. AsSessore regionale : “Docenti sovversivi - come all’epoca delle Br” : L’incontro con le Forze Armate scatena le polemiche al liceo “Marco Polo” di Venezia. Nei giorni scorsi, in previsione del 4 Novembre, giorno in cui si celebra la fine della Grande Guerra ma anche la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la scuola ha organizzato un incontro con due donne appartenenti alle Forze dell’ordine. Un appuntamento che ha trovato l’opposizione di un gruppo di docenti pacifisti che oltre a boicottare ...

Sesso con uno studente - nei guai professore di educazione fisica : “Incastrato da un video” : Un insegnante di educazione fisica di Salem, in Oregon, Stati Uniti, è stato arrestato per aver avuto rapporti sessuali con uno studente. L'uomo, 38 anni e con due figli piccoli, è stato incastrato da un video hard finito su Instagram. Sotto choc la scuola superiore dove lavorava dal 2011: "Comprendiamo che questa vicenda turberà molti dei nostri studenti, per questo forniremo le risorse disponibili per supportare i ragazzi, il personale e le ...

Si può tradire senza Sesso (ma solo con il pensiero)? : Siete più felici di vedere il vostro fidanzato o l'altra persona? Vi preparate come se fosse un primo appuntamento?Vorreste essere single per stare con luiLui sta diventando prioritario? Ci sono cose che avete voglia di raccontare solo a lui?Fate paragoni?State nascondendo qualcosa?Se il tradimento fisico è difficile da mettere in discussione, quello emotivo è più complicato da capire e categorizzare. È tradimento vero? Fin dove ci si può ...

Max Felicitas - il pornoattore ‘bacchetta’ Siffredi : “La sua storia che fa Sesso orale con una vecchietta al funerale della madre? Non mi piace. Ci vuole decoro” : E’ stato scoperto da Rocco Siffredi ma ora l’allievo ha superato il maestro, almeno sui social dove i suoi numeri sono in continuo aumento. E’ Max Felicitas, diventato un vero fenomeno dell’hard con una casa di produzione tutta sua e molti, moltissimi follower. A soli 26 anni ha girato con molte star, Malena la Pugliese compresa (“il mio film con lei è stato più visto di quello che ha fatto con Rocco”, ha ...

Elezioni Umbria - candidato presidente lista Buone Maniere : “Ho fatto Sesso con una suora. Il video è su YouPorn. Salvini e Renzi non lo farebbero mai” : “Ho avuto un rapporto sessuale con una suora nove anni fa in Asia, abbiamo pubblicato il video su YouPorn. Cercatelo pure anche su google. Si intitola ‘Suora scatenata’. Penso che Renzi o Salvini non lo farebbero mai, perché perderebbero un sacco di voti”. E’ la rivelazione shock di Giuseppe Cirillo, psicologo e sessuologo di Caserta, nonché candidato alla presidenza della Regione Umbria nella lista “Buone Maniere”. Ospite de “La Zanzara”, su ...

Sesso senza problemi con la Acceptance Commitment Therapy : Quando si è in coppia capita di vivere periodi altalenanti per quanto riguarda l’intensità della passione. Certi momenti è alle stelle, poi passa il tempo e perde smalto. In casi del genere, ci si fanno tantissime domande e, in alcune situazioni, si arriva addirittura a mettere in dubbio i propri sentimenti e quelli del partner. Si tratta di pensieri indubbiamente difficili da gestire. Per affrontarli e imparare a convivere con i naturali ...

Rocco Siffredi choc a “Non è la D’Urso” : «Sesso orale con una vecchietta al funerale di mia madre». Barbara D’Urso basita : Rocco Siffredi ci ha abituato a provocazioni e aneddoti fuori dal comune, ma a “Live non è la D’Urso” nella puntata di ieri si è lasciato andare a una confessione che ha colpito la conduttrice e tutti gli ospiti. Il pornodivo ha raccontato che durante il funerale di sua madre si è fatto praticare sesso orale: «Lei, una vecchietta amica di mia madre, mi continuava a stringere, mi continuava a stringere, io mi sono alzato, non so ...

