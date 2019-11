MotoGp in tv | a Sepang il Gp di Malesia 2019 | orari diretta Sky e differita Tv8 La gara

MotoGp – Si spengono i semafori a Sepang : ecco la partenza del Gran Premio della Malesia [VIDEO] : semafori spenti e spettacolo che può cominciare a Sepang, è scattato il penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp I semafori si spengono, i cuori saltano in gola e le emozioni possono finalmente cominciare. Scatta il Gran Premio di Sepang, il penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, già messo in tasca da Marc Marquez ormai da qualche settimana. Dopo cinque vittorie consecutive, lo spagnolo appare in difficoltà sul tracciato ...

MotoGp – Il sesto posto a Sepang non butta giù Valentino Rossi : le parole fiduciose del Dottore dopo le qualifiche in Malesia : Valentino Rossi sesto a Sepang: le parole del Dottore dopo le qualfiche del Gp della Malesia La Yamaha ha dominato oggi nelle qualifiche del Gp della Malesia: Quartararo si è preso la sua quinta pole position stagionale, lasciandosi alle spalle Vinales e Morbidelli. sesto invece Valentino Rossi, che comunque in ottica gara sembra fiducioso e positivo. AFP/LaPresse “Tutte le Yamaha sono molto veloci, alla fine io parto sesto domani, ...

MotoGp – Tripletta Yamaha in qualifica a Sepang - Jarvis soddisfatto : “Petronas nostra nemica? Lottiamo insieme” : Lin Jarvis sorridente e soddisfatto dopo la Tripletta Yamaha nelle qualifiche del Gp della Malesia Una fantastica Tripletta ha regalato il sorriso alla Yamaha oggi nelle qualifiche del Gp della Malesia. A festeggiare è in particolar modo il Team Petronas, che ringrazia Quartararo per una strepitosa pole position, nel Gp di casa della squadra. Il francese si è lasciato alle spalle Vinales e Morbidelli, mentre Valentino Rossi ha chiuso al ...

MotoGp – Quartararo euforico - Vinales soddisfatto e Morbidelli glaciale : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche di Sepang : Quartararo esplosivo dopo la quinta pole stagionale, soddisfatto anche Vinales, Morbidelli serissimo: le prime sensazioni dei protagonisti del Gp della Malesia La Yamaha detta legge sul circuito di Sepang. Nel Gp di casa del team Petronas è Fabio Quartararo a prendersi un’altra fantastica pole position, beffando sul finale Maverick Vinales. Prima fila tutta Yamaha, con Morbidelli terzo, davanti a Miller e Crutchlow. Sesto invece ...

MotoGp – Tripletta di italiani nelle Fp4 di Sepang : Morbidelli precede il suo maestro Rossi [TEMPI] : Doppietta Yamaha nelle Fp4 del Gp della Malesia: Morbidelli davanti al suo maestro Valentino Rossi L’attesa è terminata: è arrivato il momento delle qualifiche del Gp della Malesia. In attesa di capire chi sarà a conquistare la pole position sul circuito di Sepang, i piloti della MotoGp sono scesi in pista per la quarta ed ultima sessione di prove libere. Al termine della sessione è nuovamente Morbidelli a segnare il miglior tempo, ...

MotoGp – Terminate le Fp3 a Sepang : Team Petronas super - Morbidelli meglio di Quartararo! Lontano Rossi [TEMPI] : Morbidelli davanti a tutti nella terza sessione di prove libere del Gp della Malesia Ancora una volta i piloti del Team Petronas sono protagonisti: sul circuito di Sepang è stato Franco Morbidelli il più veloce delle Fp3 del Gp della Malesia, col tempo di 1.58.761. Il pilota italiano ha preceduto il suo compagno di squadra Fabio Quarararo e Marc Marquez. Quarto invece Maverick Vinales seguito dalle Ducati di Miller e Bagnaia. Più lontani ...

Griglia di partenza MotoGp/ Gp Malesia 2019 - lotta per la pole position a Sepang : Griglia di partenza MotoGp: al Gp Malesia 2019 di Sepang, la lotta per la pole position vede ancora Marquez principale protagonista.

MotoGp - Risultato FP3 GP Malesia 2019 : Morbidelli vola a Sepang - Valentino Rossi e Dovizioso in Q2. Stupisce Bagnaia : Franco Morbidelli velocissimo nel corso delle prove libere 3 del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il centauro italiano della Yamaha Petronas ha sciorinato il gran crono di 1’58?761, confermando le già ottime cose che aveva fatto vedere nei turni di prove precedenti. Sulla M1 Franco sembra trovarsi a meraviglia e il suo stile di guida pulito, su una pista completa e tecnica come ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Malesia 2019 : Morbidelli vola a Sepang - Valentino Rossi e Dovizioso in Q2. Stupisce Bagnaia : Franco Morbidelli velocissimo nel corso delle prove libere 3 del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, il centauro italiano della Yamaha Petronas ha sciorinato il gran crono di 1’58″761, confermando le già ottime cose che aveva fatto vedere nei turni di prove precedenti. Sulla M1 Franco sembra trovarsi a meraviglia e il suo stile di guida pulito, su una pista completa e tecnica come ...

MotoGp - GP Malesia 2019 : previsioni meteo per gara e qualifiche. Rischio pioggia elevato a Sepang : C’è un serio Rischio pioggia per il GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre nel weekend a Sepang. Le previsioni meteo della vigilia non sono molto confortanti e la possibilità di temporali e acquazzoni sparsi è molto elevata tanto che tutte le scuderie stanno studiando i giusti correttivi in vista del fine settimana anche perché le prove libere si sono disputate sull’asciutto. Si teme soprattutto per le qualifiche ...

DIRETTA MotoGp/ Prove libere Sepang : Valentino Rossi pronto al riscatto - GP Malesia - : DIRETTA MOTOGP, Prove libere Fp2, Sepang: è di Quartararo il miglior tempo nella seconda sessione. Molto bene anche Valentino Rossi, GP Malesia 2019,.

Diretta MotoGp/ Prove libere Fp2 - Sepang : Quartararo show! 3° Rossi - GP Malesia 2019 - : Diretta MotoGp, Prove libere Fp2, Sepang: conclusasi la seconda sessione di libere , Quartararo il migliore sul circuito, GP Malesia 2019,

MotoGp – Terminate le FP2 a Sepang : Quartararo è davvero supersonico - Valentino Rossi nella top-3 [TEMPI] : Il francese abbassa ulteriormente il record della pista in Malesia, precedendo di sei decimi Dovizioso e Valentino Rossi Fabio Quartararo non smette di stupire in Malesia, dominando anche la seconda sessione di prove libere sul circuito di Sepang. Il francese abbassa ulteriormente il record della pista, fermando il crono in 1.58.576, un tempo pazzesco che esalta il team SIC Petronas. Dietro il rookie francese il vuoto, con Andrea Dovizioso ...

MotoGp – Terminate le FP1 a Sepang : Quartararo da record - Valentino Rossi distante dalle altre Yamaha [TEMPI] : Il rookie francese firma il record della pista e si piazza davanti a Morbidelli e Viñales, mentre Valentino Rossi chiude ottavo La Yamaha comincia benissimo il week-end in Malesia, dominando la prima sessione di prove libere sul circuito di Sepang. La Casa di Iwata monopolizza le prime tre posizioni, con il team SIC Petronas che comanda grazie al super tempo di Fabio Quartararo. AFP/LaPresse Il francese ferma il crono sull’1:50.027, ...