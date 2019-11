Formazioni ufficiali Lecce-Sassuolo | esordio per Kyriakopoulos

Formazioni ufficiali Genoa-Udinese : sorpresa Saponara per Thiago Motta : Formazioni ufficiali Genoa-Udinese – Genoa e Udinese si sfidano nell’undicesima giornata di Serie A. Il Grifone ha vissuto un momento di estasi con l’arrivo di Thiago Motta in panchina. La rimonta contro il Brescia ha dato tre punti fondamentali per la corsa salvezza. L’impegno contro la Juventus, proibitivo sulla carta, ha visto il Genoa tenere testa fino ai minuti di recupero, quando è stao beffato da un calcio di ...

Formazioni ufficiali Atalanta-Cagliari : fuori Nandez e Cigarini : Formazioni ufficiali Atalanta-Cagliari – Scontro tra sorprese? Mica tanto. Non chiamatele rivelazioni Atalanta e Cagliari, che tra circa un’ora si affrontano per l’antipasto dell’11^ giornata di Serie A. Specie i bergamaschi ormai non sono più una favola, ma una piacevole realtà. E sognano di insidiare le prime della classe. I sardi stanno stupendo, frutto di un cammino grandioso sulle ali di una solida difesa e di ...

Torino-Juventus live - le Formazioni ufficiali : gioca Pjanic - diversi cambi per Mazzarri : Torino-Juventus live – Manca poco al calcio d’inizio di Torino-Juventus, il “Derby della Mole”. Un appuntamento molto atteso in città e non solo. Una partita storica, la rivalità tra i granata e i bianconeri. La squadra di Mazzarri arriva a questa gara da un periodo estremamente negativo e l’allenatore si gioca molto. E’ praticamente un’ultima spiaggia quella concessa dalla società al tecnico ...

Torino Juventus Formazioni ufficiali : torna CR7 - ma che sorpresa in attacco : Torino Juventus formazioni – Il giorno del derby di Torino è arrivato; Maurizio Sarri, ha fatto le sue scelte ed ha sciolto ogni dubbio nonostante i punti interrogativi della vigilia. Il dubbio Pjanic è stato risolto con il centrocampista bosniaco nuovamente tra i titolari. La vera sorpresa è in difesa con De Sciglio dal primo minuto. attacco affidato a Ronaldo, Dybala e Bernardeschi. Fuori quindi Higuain. Torino Juventus formazioni ...

Bologna-Inter diretta live - le Formazioni ufficiali : Palacio contro Martinez : Bologna-Inter diretta live – Dopo lo spettacolo tra Roma e Napoli, continua il programma valido per l’11^ giornata di Serie A, è un sabato clamoroso con partite veramente interessanti. Alle 18 in campo Bologna e Inter, i nerazzurri sono in piena corsa per lo scudetto e sono reduci dal successo sul campo del Brescia, qualche problema di rosa per Antonio Conte con il tecnico chiamato a giocare sempre con gli stessi uomini. Di ...

Roma-Napoli 0-0 La Diretta Formazioni ufficiali : Fonseca sceglie Cetin - Ancelotti con Manolas e Rui : Si apre con l'interessantissima sfida tra Roma e Napoli il programma dell11a giornata di Serie A, alle ore 15 di questo sabato di campionato. I giallorossi hanno conquistato il quarto posto della...

Roma-Napoli Formazioni ufficiali : Manolas ce la fa. Mertens dal primo minuto : Una sfida impegnativa quella che si disputerà a breve all’Olimpico tra Napoli e Roma, ecco le scelte dei due tecnici per portare a casa i tre punti. Il Napoli dovrà scendere in campo senza Ancelotti a cui è stata confermata la squalifica rimediata durante Napoli-Atalanta formazioni ufficiali Roma-Napoli ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko A ...

ROMA-NAPOLI - le Formazioni ufficiali : Roma (4-2-3-1): a breve Napoli (4-4-2): a breve PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: Feltri su Ancelotti: “sceneggiata farsesca!” ROMA-NAPOLI – Le ultimissime sulle formazioni, Zielinski farà da play Manolas – Accoglienza all’Olimpico tra il ricordo del gol al Barcellona ed il ‘tradimento’ Napoli Bufera su Marcello Lippi – Va in vacanza e lascia la Cina al suo vice Ricorso Ancelotti – Il tecnico sarà ...

DIRETTA/ Spezia Chievo - risultato 0-0 - streaming video DAZN : Formazioni ufficiali! : DIRETTA Spezia Chievo streaming video DAZN: formazioni ufficiali e risultato live del match per l'undicesima giornata del campionato di Serie B.

Milan-Spal live - le Formazioni ufficiali : fuori Suso - gioca Castllejo : Milan-Spal live – Delicatissimo scontro salvezza quello che va in scena a San Siro. Si gioco il posticipo del turno infrasettimanale di Serie A. In campo Milan e Spal. Momento nerissimo per la squadra di Pioli, che non riesce a risollevarsi nonostante il cambio di guida tecnica. Il pareggio contro il Lecce e la sconfitta contro la Roma hanno aggravato la situazione. La Spal, invece, arriva dall’ottimo punto casalingo contro il ...