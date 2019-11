Di Maio: stop a giungla orari negozi

"Dopo il decreto Dignità e il decreto Riders, dobbiamo andare avanti come governo nella tutela delle persone che lavorano, come nel caso delle partite Iva e dei lavoratori dipendenti degli esercizi commerciali che, a causa delle liberalizzazioni, sono sprofondati nelladeglidi apertura e chiusura, cercando invano di battere i centri commerciali, rimanendo aperti 12 ore al giorno e 7 giorni su 7". Lo scrive il leader M5S, Di, in un post sul decreto Imprese.(Di domenica 3 novembre 2019)