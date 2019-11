Cristiano Ronaldo | il parrucchiere ucciso a coltellate in una camera d’hotel

MTV Ema 2019 - sul red carpet spunta Cristiano Ronaldo - : Alessandro Zoppo CR7 sfrutta il derby giocato sabato e arriva a Siviglia per accompagnare la sua Georgina alla kermesse di MTV Gli MTV Ema 2019 hanno avuto un ospite a sorpresa: Cristiano Ronaldo. Complice il derby con il Torino giocato nella serata di sabato, CR7 ha avuto la giornata libera e ne ha approfittato per volare a Siviglia e accompagnare la compagna Georgina Rodriguez agli MTV Europe Music Awards. La coppia ha fatto colpo ...

Ucciso a Zurigo il parrucchiere delle star e di Cristiano Ronaldo : È stato trovato morto a Zurigo Ricardo Marques Ferreira, il parrucchiere di Cristiano Ronaldo e di molte altre celebrità. L'uomo, 49 anni, era originario di Madeira, la stessa isola del campione della Juventus col quale collaborava molto spesso. Da due anni viveva in Svizzera, dove stanotte ha trovato la morte. A trovare il suo corpo è stato la donna delle pulizie, in servizio presso l'hotel nel quale l'uomo stava soggiornando. Verso le 14 di ...

Gomitata Cristiano Ronaldo - i tifosi chiedono la prova tv! Izzo sul tocco di de Ligt : “rigore netto” [FOTO] : Si è giocato nella serata di ieri il derby della Mole, sono scese in campo Torino e Juventus, successo della squadra di Maurizio Sarri grazie ad un gol messo a segno del difensore de Ligt. Ma come al solito non sono mancate le polemiche clamorose, in particolar modo per un fallo di mano dello stesso olandese, l’arbitro non ha fischiato il rigore per i granata, un altro episodio è stato la leggera Gomitata di Cristiano Ronaldo al ...

Tevez : 'Cristiano Ronaldo passa tutto il giorno in palestra - è un'ossessione' : E' stato uno dei protagonisti della Juventus degli ultimi anni ed uno dei dieci più apprezzati della storia bianconera, nonostante le poche stagioni disputate alla Juventus: parliamo di Carlos Tevez, considerato un vero e proprio idolo dai tifosi bianconeri, non solo per la sua tecnica ma anche per la grinta che metteva sempre in campo. Il giocatore, attualmente al Boca Juniors, ha partecipato ad un evento organizzato dalla società argentina ed ...

Cristiano Ronaldo - la madre : “C’è una mafia nel calcio - per questo mio figlio non ha vinto più Palloni d’Oro” : “C’è una mafia nel calcio, è la parola più adeguata per definirla. Se non ci fosse questa mafia, mio figlio avrebbe vinto più Palloni d’Oro. Se andate a vedere tutto quello che è successo, vi renderete conto che si tratta di mafia. Se fosse stato spagnolo o inglese, non avrebbero fatto quello che hanno fatto, ma siccome è portoghese e di Madeira succede questo”. È l’invettiva lanciata da Dolores Aveiro, la mamma ...

Cristiano Ronaldo avrebbe tradito Georgina? : Molte persone hanno notato le facce tese di Cristiano Ronaldo e della sua compagna Georgina Rodriguez pochi giorni fa allo stadio. I due sembravano distanti, sicuramente poco sorridenti al contrario di quanto avvenuto in altre occasioni. Secondo il settimanale Oggi ci sarebbe un motivo dietro questo incupimento della coppia e sarebbe un presunto tradimento del calciatore ai danni della bella Rodriguez. L'autorevole magazine diretto da Umberto ...

“Cristiano Ronaldo tradisce Georgina con una modella” : Il campione della Juventus Cristiano Ronaldo ha un altro amore segreto, oltre alla compagna Georgina Rodriguez. È quanto sostiene il settimanale “Oggi”, secondo cui l’attaccante avrebbe perso la testa per una misteriosa e bellissima ragazza. “Possibile che Cristiano Ronaldo, 34, riesca ad avere occhi anche per altre donne nonostante stia con la bella Georgina Rodriguez, 25? – scrive Alberto Dandolo – Eppure, si sussurra che si ...

Cristiano Ronaldo erede di Louganis : il tuffo che in Italia diventa rigore : Cristiano Ronaldo erede di Louganis: il tuffo che in Italia diventa rigore. Il riferimento di Cristiano Ronaldo è Greg Louganis l’americano che successe a Klaus Di Biasi, il vincitore di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Los Angeles e Seul. Appena due ore dopo lo scempio del San Paolo, con l’arbitro Giacomelli e Banti al Var che hanno negato un rigore clamoroso su Llorente, a Torino (Juventus-Genoa) la squadra di Sarri ...

Highlights Juventus-Genoa 2-1 : video - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo la decide su rigore al 97’ : Partita decisamente tesa quella all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Genoa. I bianconeri vincono e soffrono contro i rossoblu 2-1, grazie alle marcature di Leonardo Bonucci al 36′ e alla realizzazione su calcio di rigore del portoghese Cristiano Ronaldo al 97‘. Rete del momentaneo pareggio genoano firmato da Christian Kouame al 40’. Una partita particolarmente nervosa, con ben tre espulsioni: cartellini rossi per ...