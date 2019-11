Clash Royale | Nuovi bilanciamenti dal 4 Novembre 2019

Fonte : gamerbrain

(Di domenica 3 novembre 2019) Supercell attraverso l’applicazione ufficiale diha annunciato l’arrivo diper alcune carte, i quali saranno disponibili da domani in concomitanza con l’inizio della Stagione 5, questa volta a tema Goblin!: Le carte che verranno bilanciate il 4A partire da domani troverete le seguenti modifiche: Strega Danno ad area rimosso Velocità dei colpi rallentata (da 1,4 a 1,7 secondi) Maggior tempo per la generazione del primo scheletro (da 1 a 3,5 secondi) Massa aumentata del 100%, per tanto non verrà più spinta dagli scheletri Golem di Elisir Punti ferita ridotti del 10% Riduzione dei punti ferita per tutti i tipi di golem di elisir Spaccamuro Danni ridotti del 19% Raggio del danno ad area ridotto (da 2,0 a 1,5) Distanza tra gli spaccamuro durante lo schieramento ...

CamionPigro : Ore 20 30 chiudo mio cugino fuori di casa perché mi ha fatto perdere 300 trofei su clash Royale e afflitto dai sens… - GamingToday4 : LIVE CLASH ROYALE , Ci Riproviamo … Sfida Carte in Tavola! - RobsonAlves32 : Usei a NOVA TORRE GOBLIN do Clash Royale -