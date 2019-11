The Wanderer | Frankenstein' s Creature è ora disponibile per PC

Fonte : eurogamer

(Di sabato 2 novembre 2019) The'sci permette di rivivere quelle che sono le origini dicome, celebre romanzo di Mary Shelley.Come possiamo vedere, infatti, inThe'spotremo fare conoscenza con una creatura diversa da quella tradizionalmente rappresentata nella cultura popolare. Il titolo è oraper PC, si tratta di un'avventura grafica nella quale rivivremo una storia profonda e a tratta raccapricciante, ma non per questo meno importante dal punto di vista emotivo e psicologico.La storia diè da riscrivere, siete pronti? Il titolo è atteso anche per dispositivi mobili da novembre 2019, mentre su Switch arriverà ad inizio 2020.Leggi altro...

