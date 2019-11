Previsioni Meteo Lombardia | domani piogge diffuse | lunedì schiarite

Previsioni Meteo Torino e Piemonte : domani nuvole e piogge : A Torino domani, domenica 3 novembre, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +11°C, la minima di +9°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta Meteo presente. Piemonte: la ...

Le Previsioni Meteo per Domenica 3 novembre 2019 : Allerta meteo arancione sulla Campania, su gran parte del Lazio e su settori di Liguria, Basilicata, Molise e Sardegna

Previsioni Meteo - peggioramento per l’8-10 Novembre : piogge e neve fino all’Appennino [DETTAGLI] : Contesto barico piuttosto complicato in questa prima parte di Novembre a scala europea o euro-atlantica. In un’analisi sul lungo periodo di alcuni giorni fa, era in cantiere una ipotesi anche di disposizione meridiana con aria più fredda da Nord, prospettandosi cavi incisivi nordatlantici verso i settori medi oceanici, ma piuttosto larghi, maggiore presenza anticiclonica su Est atlantico e azioni più fredde settentrionali sui meridiani ...

Previsioni Meteo Veneto - fine settimana con piogge diffuse : stato di attenzione per criticità idrogeologica : Le Previsioni Meteo per il Veneto indicano tra il pomeriggio di oggi, sabato 2 novembre, e le prime ore di domani precipitazioni intermittenti, a tratti moderate e a tratti con possibili rovesci o locali temporali. Le precipitazioni coinvolgeranno soprattutto la pianura insieme a parte della fascia prealpina e pedemontana. I fenomeni tenderanno a intensificarsi nella giornata stessa di domani e a farsi più persistenti, specie sui rilievi, con ...

F1 - GP USA 2019 : le Previsioni Meteo delle qualifiche. Possibilità nulle di pioggia : Giornata soleggiata in nordamerica: chi sperava nell’asciutto per non veder svanire il lavoro di ieri, è stato esaudito. Le previsioni per il GP degli USA di F1, nella giornata di oggi danno Possibilità di pioggia praticamente nulle per tutta la durata delle qualifiche: è dunque da escludere che si corra in condizioni completamente diverse rispetto a ieri. Nella giornata di oggi infatti le previsioni indicano qualche residua Possibilità di ...

Previsioni Meteo Napoli - imminente violento peggioramento : 40 ore di pioggia torrenziale [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – L’autunno, oramai, ha preso piedi anche sul capoluogo partenopeo. Da qualche giorno prevale un flusso umido e moderatamente instabile occidentale o sudoccidentale, con via vai di nubi e anche addensamenti associati a rovesci sparsi. L’ultimo rovescio più importante è accorso in tarda nottata appena passata verso le prime ore mattutine odierne, con apporto di circa 5/10 mm sulla città metropolitana e ...

Previsioni Meteo Roma : primo weekend di novembre all’insegna del maltempo - piogge torrenziali per 48 ore [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Un flusso di aria umida sudoccidentale e instabile che già da qualche giorno sta interessando la Capitale, è destinato a intensificarsi significativamente nelle prossime ore. Dopo le piogge più significative di ieri notte e qualcuna sparsa ancora ieri e fino a questa notte, nelle prime ore mattutine odierne sono intervenute anche delle schiarite, con temporanea fase più stabile. Tregua, però, decisamente ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : piogge diffuse e temporali nei prossimi giorni : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino a mercoledì 6 novembre 2019. Domani molto nuvoloso con piogge sparse in mattinata, diffuse dal pomeriggio anche a carattere temporalesco. Tendenza ad attenuazione delle piogge in serata. Venti: fino a forti di Libeccio sulla costa e sui rilievi, deboli-moderati nelle zone interne. Tendenti a Ponente in serata sulla costa centrale. Mari: molto mossi tendenti ad agitati sulla costa ...

Previsioni Meteo Milano : clima umido e uggioso - con Novembre è arrivato l’Autunno [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Continuano le giornate uggiose sul capoluogo lombardo, all’insegna di nubi medio-basse piuttosto diffuse e persistenti, salvo qualche fase con cieli un po’ più aperti. Gli Stati medio-bassi sono ormai permeati di umidità elevata, per di più si è innescato un solco depressionario innescato da una vasta depressione in prossimità del Regno Unito, destinato ad approfondirsi ulteriormente nel corso delle ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare fino a venerdì 8 novembre : settimana di instabilità - arriva il freddo : Le Previsioni dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni in Italia. Lunedì 4 novembre al Nord: Al primo mattino ancora cielo molto nuvoloso sulle regioni nord orientali con residui piovaschi sulle aree confinali. Ampie schiarite sulle restanti aree ma con spesse velature in arrivo nel corso della mattinata e nubi più consistenti sulle aree alpine occidentali e Levante ligure con locali rovesci associati. Centro e Sardegna: molte nubi ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare per domani - domenica 3 Novembre : maltempo diffuso su gran parte dell’Italia : Le Previsioni dell’Aeronautica Militare per domani in Italia: al Nord molte nubi con precipitazioni dapprima sulle regioni occidentale e restante arco alpino e poi in generale estensione alle restanti aree. I fenomeni risulteranno più consistenti in mattinata su Liguria, Emilia-Romagna occidentale, Lombardia settentrionale, Trentino Alto Adige in trasferimento serale su Friuli Venezia Giulia mentre schiarite sempre più ampie si ...

Previsioni Meteo weekend 2-3 novembre : sabato e domenica di piogge e temporali : Secondo le Previsioni meteo del weekend 2-3 novembre una prima perturbazione atlantica arriverà nella giornata di sabato dando luogo a un sensibile peggioramento del tempo dapprima al Nord e in Sardegna, quindi in estensione alle regioni centrali e alla Campania. domenica il maltempo interesserà tutte le regioni centro-settentrionali e parte del Sud.Continua a leggere

Previsioni Meteo Torino : domani nuvole e deboli piogge - più diffuse sul basso Piemonte orientale : A Torino domani, sabato 2 novembre, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +11°C, la minima di +9°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna ...

Meteo Novembre - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : precipitazioni sopra la media al Centro-Nord fino a metà mese : Mentre ci avviamo verso il primo weekend di Novembre all’insegna del maltempo, con la Protezione Civile che ha emanato la sua allerta, il servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato la sua tendenza mensile. Sembra che fino a metà Novembre, le regioni del Centro-Nord avranno precipitazioni sopra la media. Ecco le Previsioni fino all’1 dicembre. 04 – 10 Novembre 2019 Pressione in calo al Nord per una discesa di aria fredda, in ...