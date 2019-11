Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) Sono ore di ansia ed angoscia in provincia di. A(frazione di Marcaria, famosa per aver dato i natali a Baldassarre Castiglione) è scomparsa Lorena Saviola,molto conosciuta nella zona. La sera di Halloween, la donna, è uscita dalla sua abitazione a piedi e non vi ha più fatto ritorno. A dare l'allarme è stato il marito, che sui social ha lanciato anche un accorato appello....

Noemithestar : Mantova, è giallo a Casatico: imprenditrice 45enne esce di casa e scompare - FredellaLuciana : RT @pivacorpifreddi: Uno dei migliori thriller dell’anno, la definitiva consacrazione di @Pulixi82 nella cerchia dei grandi autori italiani… - NicolaCorradin2 : Tappa in città per l’esponente mantovano del governo giallo-rosso: «Interverremo sulla conciliazione casa-lavoro pe… -