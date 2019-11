F1 - GP Usa 2019 : dove vedere qualifiche e gara gratis e in chiaro? C’è la diretta su TV8! Orari e programma : Nel weekend del 2-3 ottobre si corre il GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Si preannuncia grande spettacolo negli States su un tracciato sempre particolarmente insidioso e che mette a dura prova la resistenza dei piloti e l’aerodinamica delle monoposto. Le Ferrari andranno a caccia della settima pole position consecutiva e punteranno alla vittoria oltreoceano ma come sempre Charles ...

LIVE F1 - GP Usa 2019 in DIRETTA : FP3 dalle 19.00 - Ferrari all'inseguimento di Hamilton : Presentazione del weekend – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Analisi venerdì Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d'America 2019, 19° e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Si preannuncia un sabato davvero molto incerto ed interessante al COTA, tracciato progettato dall'architetto ...

VIDEO F1 - GP Usa 2019 : momenti salienti e highlights delle prove libere. Le Ferrari inseguono Hamilton : Venerdì riservato alle prove libere del GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1 che si corre sul circuito di Austin. Lewis Hamilton ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 e ha fatto capire di essere in grandissima forma al volante della sua Mercedes ma le Ferrari hanno risposto presente e sono comunque in scia al britannico: Charles Leclerc e Sebastian Vettel saranno grandi protagonisti nel weekend e punteranno alla pole ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Usa 2019 : "Avevo il mal di testa dopo le libere - un circuito pieno di dossi" : Lewis Hamilton ha brillato nelle prove libere del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Austin. Il pilota della Mercedes ha stampato il miglior tempo nella FP2 e ha fatto capire di avere una marcia in più ma non sono mancate le criticità anche per il britannico che ne ha parlato al termine del turno: "dopo la prima sessione non mi sentivo bene. Questo è un tracciato pieno di dossi, non sono di cattivo in ...

F1 - GP Usa 2019 : orario d'inizio qualifiche e come vederle in tv : Oggi sabato 2 novembre si disputano le qualifiche del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Austin. Si preannuncia una giornata di fuoco, battaglia totale per la conquista della pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domenica. Le prove libere del venerdì hanno già dato i primi segnali e delineato un po' i valori in campo ma come sempre tutto può cambiare nel time attack che ...

DIRETTA F1 - Live FP3 e qualifiche GP Usa 2019 : orari - tv - streaming e programma : Le qualifiche del GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1, si disputano oggi sabato 2 novembre sull'impegnativo tracciato di Austin. Alle ore 22.00 italiane scatterà la lotta per la pole position, si definirà la griglia di partenza per la gara di domani e ci sarà da divertirsi. La Ferrari punterà alla settima partenza al palo consecutivo, Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno tutte le carte in regola per puntare al massimo ...

F1 oggi - GP Usa 2019 : orari FP3 e qualifiche - tv - streaming - programma Sky e TV8 : oggi alle ore 22.00 italiane scatteranno le qualifiche del GP degli Usa, terzultimo appuntamento del Mondiale di F1 2019. Sul tracciato di Austin (Texas) le Ferrari vanno a caccia della pole position e del decimo sigillo nel time-attack. Non sarà cosa facile perché le Mercedes e Lewis Hamilton hanno dimostrato di essere in palla nel corso del primo giorno di prove. Per questo, servirà il colpo di mano alla Rossa, di solito assai prestazionale ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Usa 2019 : "Dobbiamo cambiare qualcosa per domani e metterci a posto" : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: nella seconda sessione Charles Leclerc ha chiuso al secondo posto, dopo il settimo della prima. Così il monegasco della Ferrari ai microfoni Sky: "Dobbiamo cambiare qualcosa per domani e metterci a posto".

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Usa 2019 : "Dobbiamo migliorare per essere più competitivi domani" : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: nella seconda sessione Sebastian Vettel ha chiuso al quarto posto, dopo il secondo della prima. Così il tedesco della Ferrari ai microfoni Sky: "Dobbiamo migliorare per essere più competitivi domani".

VIDEO F1 - GP Usa 2019 : gli highlights delle prove libere : Si sono disputate le prime due sessioni di prove libere nel venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1: di seguito il VIDEO che mostra il meglio di quanto visto nelle prime tre ore di prove cronometrate sul circuito di Austin, che ospita il GP degli USA 2019 del Mondiale di F1.

F1 - GP Usa 2019 : analisi prove libere. Ferrari competitiva sul giro secco ma in difficoltà sul passo gara rispetto a Mercedes e Red Bull : La prima giornata di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d'America 2019 è andata in archivio fornendo delle indicazioni molto importanti per capire meglio i valori in campo in vista di qualifiche e gara. I team hanno dovuto affrontare delle condizioni molto difficili dal punto di vista delle temperature (20° C di asfalto nel pomeriggio come negli ultimi test invernali di Barcellona) e di un fondo rovinato e caratterizzato da ...

