Davide Ancelotti | «Con la regola dei falli di mani dobbiamo allenare i difensori a

Davide Ancelotti : «Non abbiamo giocato bene» : Il vice allenatore del Napoli Davide Ancelotti, che oggi ha sostituito in panchina lo squalificato Carlo, ai microfoni di Sky: «abbiamo giocato bene, forse abbiamo raccolto meno di quello che avremmo dovuto. Per il resto abbiamo pagato molto il fatto che non abbiamo giocato bene» Sembra che abbiate perso convinzione «No, questa percezione non ce l’ho. È un gruppo che conosce molto bene i concetti che gli abbiamo insegnato. Che cerca di ...

Ricorso Ancelotti – Il tecnico sarà presente in aula ma il figlio Davide è pronto all’esordio : Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, oggi verrà discurro il Ricorso per l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti Ricorso Ancelotti – Così come anticipato in diretta nel corso della trasmissione su webradio della redazione di ForzAzzurri, Carlo Ancelotti sarà presente in Corte federale d’appello per discutere del suo Ricorso dopo l’espulsione rimediata in Napoli-Atalanta. “Il Napoli ieri è ...

Davide Ancelotti : «Non cerchiamo l’undici ideale» : Dazn fa una domanda a Davide Ancelotti prima di Spal-Napoli. La domanda è sulle formazioni sempre diverse che schiera il Napoli. Come mai il Napoli non ha ancora trovato l’undici ideale? «Non è questione di trovare l’undici ideale, non lo cerchiamo Il nostro obiettivo è diverso. cerchiamo partita per partita di mettere in difficoltà l’avversario e in questa prospettiva modifichiamo la formazione. Lo facciamo perché abbiamo la ...