Attentato terroristico in Mali | 53 morti

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 2 novembre 2019) L’attaccoinè stato effettuato contro una postazione militare a Indelimane, nel nord est, vicino al confine con il Niger

notizieit : Attacco terroristico in Mali: uccisi 35 soldati - alcinx : RT @maresca_franco: Scade il15 novembre il termine per partecipare al bando di concorso per giovani giornalisti denominato “Giovani giornal… - maresca_franco : Scade il15 novembre il termine per partecipare al bando di concorso per giovani giornalisti denominato “Giovani gio… -