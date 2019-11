Zandobbio | proseguono le indagini sulla donna morta in municipio | nessuno ha sentito nulla

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 1 novembre 2019) Qualcuno, verso le 13 di giovedì 31 ottobre haun tonfo provenire dalla stanza dell’ufficio tecnico neldi, in provincia di Bergamo. In molti hanno pensato che uno dei tanti faldoni presenti nella sala fosse caduto per terra, non prestando troppa attenzione a quel rumore sinistro. Invece qualcosa di ben più grave stava accadendo tra quelle mura: a scoprirlo è stato, verso le ore 14, il geometra a capo dell’ufficio, quando è arrivato per iniziare il proprio turno di lavoro. Bruna Calegari, impiegata di 59 anni, era riversa a terra, immobile. Immediatamente l’uomo ha chiesto aiuto: tra i primi ad accorrere sul luogo della tragedia anche la sindaca del paese, Mariangela Antonioli. Purtroppo era troppo tardi: il corpo giaceva esanime prono sul pavimento, con una ferita profonda al petto ed altre due più lievi, tra cui una al collo. A poca distanza dalla vittima ...

