Uomini e Donne oggi | Beautiful e Una Vita non vanno in onda

Anticipazioni Uomini e donne : Ida e Guarnieri stanno insieme ma ci sono ancora problemi : Oggi 1° novembre Uomini e donne non andrà in onda, prendendosi un giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti. Il dating show di Maria De Filippi tornerà regolarmene a partire da lunedì prossimo per una settimana ampiamente caratterizzate dalle vicende del Trono Over. Tra le dame e i cavalieri più attesi ci saranno senza dubbio Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo la decisione di provare a riprendere il loro rapporto dove era ...

Maurizio Costanzo : "Gemma Galgani non lasci Uomini e Donne" : Dopo Maria De Filippi, anche Maurizio Costanzo dichiara il suo desiderio di far rimanere Gemma Galgani a Uomini e Donne, il dating show del primo pomeriggio di Canale 5 condotto da sua moglie. Il giornalista ha scritto sul settimanale Nuovo: “Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Gemma Galgani ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori. ...

Uomini e Donne - Carlo Pietropoli è il nuovo tronista (video) : Oggi, nel corso dell'ultima registrazione di 'Uomini e Donne, è stato presentato il nuovo tronista. Si tratta di Carlo Pietropoli, 28 anni, di San Donà di Piave (VE). Ha sempre giocato a calcio ma, adesso, lavora come barman in un locale. Sogna, in futuro, di avere una propria attività.prosegui la letturaUomini e Donne, Carlo Pietropoli è il nuovo tronista (video) pubblicato su Gossipblog.it 01 novembre 2019 00:02.

Uomini e Donne - Ida confida le sue insicurezze : Non mi sento all'altezza di Riccardo : Dopo essere diventati protagonisti del gioco dei sentimenti di Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno recentemente scelto di uscire dal noto programma prodotto e condotto da Maria De Filippi, insieme. I due volti ormai noti al pubblico di Canale 5 hanno, quindi, deciso di concedersi una seconda chance in amore, dopo aver vissuto sotto il peso dell'occhio pubblico una lunga frequentazione all'insegna dei battibecchi e delle ...

Uomini e Donne - Maurizio Costanzo ‘boom’ Gemma Galgani. Lo ha detto davvero : Gemma Galgani è sicuramente uno dei personaggi più in vista di ‘Uomini e Donne’ da diversi anni e su di lei c’è una vera e propria divisione del pubblico, tra coloro che la sostengono al 100% e chi invece è dalla parte di Tina Cipollari ed è ormai stanca della sua presenza nel programma di Canale 5. Ora per lei è giunta però un’investitura importante e a sorpresa da una persona prestigiosa. Il conduttore Maurizio Costanzo l’ha spesso invitata ...

Uomini e donne - il dietrofront di Ida Platano : «Ecco perché ho deciso di tornare con Riccardo Guarnieri» : ?Fino a qualche giorno fa ero molto titubante all?idea di ricominciare a frequentare Riccardo?, Ida Platano spiega le ragioni per cui è tornata assieme a Riccardo Guarnieri....

Anticipazioni Uomini e Donne : Alessandro sceglie Veronica - lei dice 'no' e va sul trono : La registrazione di Uomini e Donne del 31 ottobre è stata ricca di colpi di scena: oltre a conoscere il nuovo tronista Carlo Pietropoli, il pubblico in studio ha assistito ad una scelta a sorpresa. Le Anticipazioni che riporta "Vicolo delle News" fanno sapere, infatti, che Alessandro Zarino ha chiesto a Veronica Burchielli di lasciare il programma insieme: lei, percependo poco spontanea la decisione del napoletano, ha risposto "no" ma è stata ...