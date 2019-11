“Stop” Uomini e Donne | l’annuncio arriva da Mediaset

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 1 novembre 2019) Brutta notizia per gli appassionati del palinsesto pomeridiano di Canale 5. Tenuto conto che l’1 novembre è la festa di Ognissanti, la programmazione ha subito diverse sostanziali modifiche. Andrà in onda ‘Il Segreto’, ma mancheranno all’appello tre programmazioni. Le soap opera ‘Beautiful’ e ‘Una Vita’ non saranno trasmesse ed anche ‘’ è stato cancellato. I telespettatori potranno comunque assistere alla fiction ‘L’Isola di Pietro 3’, in particolare sarà mandata in onda la replica della scorsa puntata. Tutti i fan del programma condotto da Maria De Filippi dovranno pazientare ancora qualche giorno. (Continua dopo la foto) Per rivedere all’opera i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over occorrerà aspettare lunedì 4 novembre, quando riprenderà ‘’. ...

