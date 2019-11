Fonte : wired

(Di venerdì 1 novembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=-iwb6fNf2J8 Nel novero degli ospiti più attesi di2019 c’è sicuramente. Fra gli artisti dell’animazione più apprezzati degli ultimi anni, ha raggiunto la fama lavorando a una serie già culto come Adventure Time, ma soprattutto per aver creato Steven, la serie animata di Cartoon Network che ha infranto numerosi record ma soprattutto numerosi stereotipi, con un riconoscimento critico e di pubblico senza precedenti. La storia si concentra su unno che vive assieme a un gruppo di gemme antropomorfe, le Crystal Gems, che devono combattere per difendere la Terra contro i temibili Diamanti, riuscendo nell’epilogo, dopo cinque stagioni, a riconciliarsi con loro. L’armonia non è però destinata a durare e infatti ora questi personaggi tornano in una nuova avventura, Steven: The ...

MilanoCitExpo : Rebecca Sugar a Lucca Comics & Games: “Steven Universe ha ricordato a molti ragazzi di non essere soli”… - MontiFrancy82 : #SirPatrickStewart e il cast di @StarTrek @rebeccasugar #FrancescoMontanari in arrivo a @LuccaCandG venerdì 1 novem… - SMSNEWSOFFICIAL : #SirPatrickStewart e il cast di @StarTrek @rebeccasugar #FrancescoMontanari in arrivo a @LuccaCandG venerdì 1 novem… -