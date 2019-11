Rai Play | un nuovo volto per il servizio multimediale della RAI

Il nuovo gameplay tRailer di Kingdom Under Fire 2 si concentra sulle meccaniche di combattimento : Gameforge ha pubblicato un trailer tutto nuovo per Kingdom Under Fire 2. Questo nuovo video mostra quello che i giocatori possono aspettarsi dal combattimento. Dunque, ora potete farvi un'idea di cosa sia questo ibrido MMO / RTS.I giocatori saranno in grado di padroneggiare tattiche e di reclutare unità di 12 diverse fazioni mentre migliorano le loro attrezzature e garantiscono loro nuove abilità per assicurare l'annientamento dei nemici. ...

Tutto su Marvel’s Avengers : storia - gameplay e eroi nel tRailer in italiano : Fin dall'annuncio, Marvel's Avengers ha inevitabilmente incuriosito non solo i tantissimi fan dell'universo - fumettistico e cinematografico - realizzato dalla Casa delle Idee, ma anche tutti quei videogiocatori alla ricerca di un action diverso dal solito, in cui scatenare - in solitaria o in compagnia grazie al multiplayer online - gli straordinari poteri dei Vendicatori. Dietro al progetto, poi, ci sono i ragazzi di Crystal Dynamics, ...

The Outer Worlds : Recensione - Gameplay TRailer e Screenshot : Quest’oggi vi porteremo nello spazio con la Recensione di The Outer Worlds, il nuovo capolavoro nato dalla mente dei creatori di Fallout, disponibile di recente su PC, PS4 e Xbox One e dal 2020 anche su Nintendo Switch. The Outer Worlds Recensione Iniziamo fin da subito parlandovi della storia. In The Outer Worlds vi troverete a bordo di una nave spaziale chiamata La Speranza, la quale viene realizzata per permettere ai suoi coloni di ...

Replica La strada di casa dell'ultimo episodio disponibile in streaming sul sito RaiPlay : Giunge al termine la seconda stagione della fiction La strada di casa con protagonista Alessio Boni. Ieri sera in prime time è andato in onda l'attesissimo ultimo episodio di questa serie che ha catturato l'attenzione del pubblico della rete ammiraglia Rai, ottenendo risultati d'ascolti molto positivi. Chi non avesse potuto seguire il gran finale di stagione de La strada di casa, può rivedere l'ultimo episodio di questa serie in Replica ...

MediEvil : Recensione - Gameplay TRailer e Screenshot : Era il 1998 quando Sir Daniel Fortesque fece il suo esordio su PSX o PS1 con MediEvil, titolo che venne accolto positivamente dalla critica e dai videogiocatori di quel tempo, al punto che venne realizzato un sequel due anni più tardi per poi tornare su PSP nel 2005. A distanza di ben 14 anni MediEvil resuscita con un remake su PS4, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. MediEvil Recensione MediEvil narra le gesta di ...

Replica Il Collegio - la seconda puntata del 29 ottobre visibile in streaming su RaiPlay : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 2 con il docu-reality Il Collegio 4, che continua ad essere uno dei prodotti di punta della programmazione serale della rete diretta da Freccero. Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di questa edizione che ha esordito ottenendo un vero e proprio boom di spettatori. Chi non avesse potuto seguire questo secondo appuntamento con Il Collegio in prima visione assoluta, può rivederlo da ...

'La strada di casa 2' - l'ultima puntata in replica su Rai Play : Fausto sospetta di Gloria : Appuntamento conclusivo con la fiction Rai "La strada di casa", interpretata fra gli altri da Alessio Boni, Sergio Rubini ed Eugenio Franceschini. Martedì 29 ottobre, infatti, è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 l'ultima puntata della seconda serie in cui Fausto ha scoperto finalmente l'identità di chi ha commesso l'omicidio su cui ruota la trama sin dalla prima puntata. Per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di seguire ...

Volevo Fare la Rockstar…e poi ho smesso - su Rai 2 e RaiPlay dal 30 ottobre : Volevo Fare la Rockstar…e poi ho smesso da un blog la nuova serie tv di Rai 2 in streaming subito disponibile su Rai Play Rai 2 strizza l’occhio ai più giovani e da mercoledì 30 ottobre lancia una serie tv in 12 episodi divisi in 6 prime serate che nasce on line da un blog e avrà una vita in parallelo on line in streaming su Rai Play. Volevo Fare la rockstar…e poi ho smesso è infatti immediatamente tutta disponibile in ...

Viva RaiPlay! Presentazione del nuovo show di Fiorello - : Fonte foto: La Presse Viva RaiPlay! Presentazione del nuovo show di Fiorello 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Scatti dalla conferenza di Presentazione chje si è svolta negli studi Rai di Roma

Call of Duty Modern Warfare : Recensione - Gameplay TRailer e Screenshot : Call of Duty Modern Warfare è ufficialmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One da pochi giorni, quest’oggi su gentile concessione Activision vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sull’edizione PS4 Pro del titolo. Activision con Call of Duty Modern Warfare ha imparato dagli errori commessi con l’ultimo capitolo di Black Ops, reintegrando la campagna tanto amata e richiesta dai giocatori ...

Il Commissario Montalbano - l'episodio 'Una voce di notte' disponibile su RaiPlay : Ritorna anche questa settimana, l'appuntamento con le repliche de "Il Commissario Montalbano", la serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri ed interpretata da uno straordinario Luca Zingaretti. Lunedì 28 ottobre, infatti, è stato riproposto in prima serata su Rai 1 l'episodio "Una voce di notte", già trasmesso per la prima volta in televisione nel 2013 e tratto dall'omonimo libro pubblicato nel 2012 da Sellerio. Nell'episodio appena citato ...

Vampire : The Masquerade - Coteries of New York ha un gameplay tRailer : Vampire: The Masquerade - Coteries of New York è stato annunciato per PC via Steam, e in attesa del gioco, programmato per il 14 di novembre, possiamo dare un'occhiata a un nuovo interessante gameplay trailer.Ma Vampire: The Masquerade - Coteries of New York non uscirà solamente su PC. Il gioco è infatti stato confermato anche per Nintendo Switch, l'uscita di questa versione del titolo è programmata per il primo trimestre del prossimo anno, per ...

RaiPlay - anche un call center per spiegare come si usa : Dal 4 novembre RaiPlay si presenterà in una veste completamente nuova, lo farò in concomitanza con Viva RaiPlay, lo show di Fiorello, in onda con un’anteprima dal 4 all’8 novembre alle 20.30 su Rai1 e RaiPlay. Lo spettacolo proseguirà in esclusiva solo su RaiPlay (con la durata di 50 minuti circa) dal 13 novembre ogni mercoledì, giovedì e venerdì, sempre alle 20.30, mentre, nel weekend Rai Radio2 proporrà alle 11 'Il meglio di ...

Fiorello a Blogo : "Ho paura di fare flop con Viva RaiPlay" (VIDEO) : (video in arrivo) "Non sono qui per portare i giovani su RaiPlay. I giovani arriveranno da soli quando si accorgeranno che anche Rai è una piattaforma importante. Il cast sarà giovane, mentre io sono abbastanza informato sui social, da 11 anni sono in rete, seguo abbastanza i movimenti. Cercherò di mettere a frutto la mia esperienza decennale". Fiorello lo ribadisce a margine della lunga conferenza stampa - per alcuni tratti trasformatasi in uno ...