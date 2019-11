Più Lep per tutti

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 1 novembre 2019) Una ricerca pubblicata sull’infodata del Sole24ore dimostra che l’Italia è al di sotto della media europea in termini di istruzione e formazione. Non è una novità, si dirà. Ma vedere i numeri nudi e crudi aiuta a prendere qualche consapevolezza di realtà. Questa volta la misura è il Regional Competetiveness Index, ossia l’indice che misura la competitività su base regionale, va da 1 a 100: più è vicino al 100 più ci sono laureati e persone in formazione (anche se lavorano) e vari altri indicatori che tengono conto della vicinanza alla formazione terziaria. La media europea è 58,5: non c’è alcuna regione italiana che raggiunga la media. Anzi, delle cinque peggiori, tre sono italiane (e due rumene). L’unica regione che supera di misura il 50 è la provincia di Trento. Le ...

