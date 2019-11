Per controllare lo stomaco non serve più la gastroscopia | ora si usa una videocapsula

Come controllare il colesterolo : dieta e consigli Per la salute : Come controllare il livello di colesterolo. Ecco alcuni consigli da seguire e cosa mangiare nella dieta. Mangiare fibre e fare attività fisica

Life360 - l'app Per controllare i figli - ovunque. Teenager in rivolta : "Non è giusto - i genitori ci spiano" : Su Reddit e TikTok si moltiplicano interventi e post di adolescenti stressati dalla sorveglianza dei genitori tramite quella e altre app di "family tracking": ecco come funzionano

Come controllare temPerature scheda grafica su Linux : Da un po’ di giorni vi siete accorti che la GPU del vostro PC Linux si surriscalda in modo anomalo. Per effettuare un controllo più approfondito, state cercando una guida che vi spieghi nello specifico leggi di più...

Questo braccialetto Permette di controllare altri device con il movimento : Palmcat Pero è un dispositivo indossabile dotato di una nuova tecnologia capace di tracciare i movienti che permette di comandare a distanza altri device L'articolo Questo braccialetto permette di controllare altri device con il movimento proviene da TuttoAndroid.

Scuola : blitz dei finanzieri a Torino Per controllare la presenza di insegnanti e Ata : Ieri, mercoledì 16 ottobre, presso il liceo Gioberti di Torino la Guardia di Finanza ha effettuato un autentico blitz anti assenteisti. La notizia è riportata da tutti i più autorevoli quotidiani italiani. Una operazione anti furbetti quella che la GdF ha prodotto ieri mattina, durante lo svolgimento delle ore di lezione nel liceo Classico e Linguistico situato nel capoluogo piemontese. E sono subito scoppiate le polemiche per quella che ...

Corte di Strasburgo : “Datore di lavoro può usare telecamere nascoste Per controllare i suoi dipendenti se ha il sospetto di furti” : Un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste senza avvertire i lavoratori qualora abbia fondati sospetti che i dipendenti lo stiano derubando e che le perdite subite siano ingenti. L’ha stabilito la Corte europea dei diritti umani in una sentenza definitiva emessa oggi, giovedì. I giudici di Strasburgo affermano infatti che l’operazione di video sorveglianza condotta in un supermercato spagnolo non ha violato i diritti alla ...

Il Regno Unito ha rinunciato a un controverso provvedimento Per controllare l’età e vietare ai minorenni l’accesso ai siti porno : Il governo del Regno Unito ha rinunciato alla sua discussa iniziativa per attivare un sistema di controllo dell’età online, in modo da impedire ai minorenni di accedere ai siti pornografici. L’entrata in vigore del provvedimento era già stata rinviata due

Diabete - iPertensione e colesterolo alto : chi ne soffre “dovrebbe controllare la funzione renale almeno una volta l’anno” : I reni sono degli “operai modello”, perfino troppo, lavorano sempre e non si lamentano mai, neanche quando perdono qualche colpo e dovrebbero avvertire che c’è qualcosa che non va. La Malattia renale Cronica (MRC) secondo recenti studi della Società Italiana di Nefrologia (SIN) colpisce circa il 17-10% della popolazione ed è, purtroppo, in continua progressione. In pratica oltre due milioni di italiani hanno i reni che non fanno più il loro ...

Vulnerabilità delle SIM telefoniche - adesso c’è anche WIBattack Per controllare se la scheda è a rischio : Ricordate Simjacker, la pericolosa tecnica d’attacco alle SIM? I ricercatori di sicurezza hanno scoperto che consente di prendere il controllo di smartphone e altri dispositivi. Ora hanno scoperto che lo stesso tipo d’attacco può essere portato avanti tramite WIBattack. È identico a Simjacker e concede l’accesso a comandi simili, ma sfrutta una Vulnerabilità diversa delle schede SIM. Se per Simjacker la porta d’ingresso ...

Elettronica flessibile e apprendimento profondo Permettono di controllare una sedia a rotelle con il pensiero : Immaginate una sedia a rotelle elettrica, che non necessita di pulsanti o comandi per muoversi, perché si interfaccia direttamente con il cervello del proprietario. È quello cui stanno lavorando i ricercatori del Georgia Institute of Technology, della Wichita State University (Kansas) e dell’Università del Kent in Inghilterra. Sei pazienti sono stati dotati di un chip elettronico flessibile che si collega con un cerotto alla parte ...

Ema : "Controllare tutti i farmaci Per impurità cancerogene" : tutti i farmaci autorizzati al commercio nell'Unione Europeadevono essere testati per l'eventuale presenza di nitrosammine, le sostanze cancerogene alla base del ritiro da parte dell'Aifadei lotti di ranitidina

Google Assistant Permette ora di controllare Waze con i comandi vocali : Il team di Google ha iniziato a mettere a disposizione di tutti gli utenti statunitensi il supporto a Google Assistant per la popolare applicazione Waze L'articolo Google Assistant permette ora di controllare Waze con i comandi vocali proviene da TuttoAndroid.

Facebook investe in una tecnologia che ci Permetterà di controllare i computer con la mente : Facebook sta investendo per semplificare l’interazione uomo-macchina e permetterci, un giorno, di controllare i computer con la mente e di non trascorrere il nostro tempo usando una tastiera o interagendo fisicamente con un computer. Tutto parte dall’acquisizione di CTRL-lab, una startup di neurotecnologia, che è stato annunciato dal capo della divisione AR e VR di Facebook, Andrew Bosworth, tramite la sua pagina ...