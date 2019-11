Nave Alan Kurdi sbarcherà a Taranto Migranti ricollocati in 5 Paesi

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 1 novembre 2019) È stato indicato nel porto diil luogo di sbarco per gli 88a bordo dellache nella giornata di venerdì ha sfidato il divieto ed è entrata nelle acque territoriali italiane dove è rimasta in attesa dell'assegnazione del porto. Il Viminale in tarda serata ha reso noto che si è conclusa la procedura di ricollocazione deipresenti sull'imbarcazione, attivata sulla base del pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta. La Germania e la Francia ne accoglieranno 60, il Portogallo 5 e l'Irlanda 2. L’arrivo in Puglia forse nella giornata di sabato Da sette giorni in mare, quando è arrivata la notizia riguardante l'indicazione del porto di sbarco, l'imbarcazione si trovava a poche miglia dalle coste della Sicilia sud-orientale. Arriverà in Puglia presumibilmente nella giornata di sabato: a causa del maltempo il mare in queste ore è molto mosso. ...

