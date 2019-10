Vicenza | bancomat impazzito fa piovere banconote da 50 euro in strada

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Gabriele Laganà Il curioso incidente potrebbe essere stato causato un virus informatico che ha colpito lo sportelloo da un tentativo di furto Una scena da film quella avvenuta a Montebello Vicentino, piccola località di poco più di 6mila anime in provincia di. Come scrive il Giornale di, qualche giorno fa uno sportellodella filiale di Antoniana Gruppo Monte dei Paschi di Siena situata in via XXIV Maggio è andato in tilt e ha inondato laconda 50. Ad accorgersi dei soldi a terra è stata una guardia giurata che si è subito attivata raccogliendo il denaro, 1.500, per riportarlo allo sportello. Non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato il curioso incidente. Probabilmente a causare l'espulsione del denaro potrebbe essere stato un virus informatico oppure un tentativo di furto andato male. Questo è il ...

