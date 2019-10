“Hai il Microfono aperto!”. E cala il gelo nello studio di Caterina Balivo : il vip era convinto di essere fuorionda… : Il programma televisivo ‘Vieni da me’, in onda su Rai1 ed ispirato al ‘The Ellen DeGeneres Show’, riscuote sempre maggiore successo, ma stavolta la brillante conduttrice Caterina Balivo ha dovuto fare i conti con una situazione imprevista e molto imbarazzante. E per lei non è stato davvero molto semplice gestire l’incredibile vicenda. Durante il momento del gioco telefonico in cui il pubblico chiama da casa per tentare di azzeccare quale sia il ...

Peppino di Capri - il commento imbarazzante fuorionda a Vieni da Me. Caterina Balivo lo bacchetta : “Hai il Microfono aperto” : Peppino di Capri è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e, dopo una commovente intervista in cui ha ricordato la moglie scomparsa, è stato protagonista di un imbarazzante fuorionda che ha fatto calare il gelo in studio. Era il momento del gioco telefonico in cui il pubblico da casa chiama per cercare di indovinare a quale vip a appartiene la casa che viene mostrata in un video che va in onda in sovraimpressione: Peppino di Capri era ...

Un rimedio ai problemi per il Microfono di Huawei P30 e P30 Pro : i vocali inviati non funzionano : Vanno monitorati con grande attenzione i problemi riscontrati in questo periodo da alcuni utenti in possesso di un Huawei P30 e P30 Pro. Premetto che la questione non riguardi la beta di EMUI 10 in distribuzione da alcuni giorni a questa parte, considerando il fatto che alcune lamentele sul fronte microfono giungono anche da coloro che non si sono mai iscritti al suddetto programma. Insomma, dopo avervi parlato della seconda versione della beta ...

Microfono per podcast : i migliori da comprare : Negli ultimi tempi è nato un nuovo trend che sembra essere in rapida ascesa. Una di quelle cose che esistono da sempre, ma che in un certo periodo storico acquistano tantissimo successo e conquistano ilo leggi di più...