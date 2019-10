Istat: inflazione ai minimi dal 2016

A ottobre l'registra +0,3% su base annua ed è invariata su base mensile. Così i dati provvisori. Si tratta del livello più basso da novembre. Per il 2019 l'è a +0,6%. Il dato sintetizza opposti andamenti, come la flessione dei prezzi degli energetici regolamentati e la crescita di quelli dei trasporti. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa, segnano +0,8% su ottobre 2018 e +0,4% rispetto a settembre.(Di giovedì 31 ottobre 2019)