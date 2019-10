Imprese : Unioncamere - in Sicilia mille in più in terzo trimestre 2019 : Palermo, 31 ott. (Adnkronos) - Si chiude con una netta crescita del tessuto imprenditoriale il terzo trimestre 2019 in Sicilia. Tra luglio e settembre nell’Isola le iscrizioni presso i registri delle Camere di Commercio sono state 5.230 contro 4.149, con un saldo positivo di 1.081 Imprese pari a un

Imprese : Unioncamere - in Sicilia mille in più in terzo trimestre 2019 (2) : (Adnkronos) – “A livello provinciale ‘ commenta il segretario generale di Unioncamere Sicilia Santa Vaccaro – tutte le province hanno fatto registrare un andamento positivo in termini sia di valori assoluti sia in riferimento al tasso di crescita, con in primis la provincia di Messina +0,45%, seguita da Enna, Agrigento e Catania. Tutti questi segnali di vitalità che arrivano dal tessuto imprenditoriale della nostra isola, ...