Giappone | il castello di Shuri è stato distrutto completamente da un incendio sull’isola

Patrimonio dell'Unesco in fumo : Castello di Okinawa in Giappone distrutto dalle fiamme : L'incendio si è sviluppato alle prime luci dell'alba del 31 ottobre, non si sa ancora bene come e perché, distruggendo completamente tutto l'edificio principale del Castello di Shuri Okinawa, a Naha, in Giappone, composto di sette edifici minori, per un totale di 4.800 metri quadrati; la notizia ha fatto in breve tempo il giro del mondo lasciando costernati tutti gli amanti del Giappone e della Storia dell'Arte, il Castello era diventato ...