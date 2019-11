Fca e Peugeot | la fusione può partire | quarti nel mondo e niente chiusure

Fca-Peugeot c’è l’accordo : sede in Olanda e fusione alla pari. I governi Francia e Italia vigilano : Il Consiglio di sorveglianza di Peugeot S.A. (Psa) e il Consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Fca) hanno concordato all'unanimita' di lavorare a una piena aggregazione dei rispettivi business tramite una fusione paritetica (50/50). Entrambi i consigli, hanno dato mandato ai rispettivi team di portare a termine le discussioni per raggiungere nelle prossime settimane un Memorandum of Understanding vincolante. Il piano ...