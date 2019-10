Fabio Quartararo MotoGP - GP Malesia 2019 : “Sto meglio fisicamente - cercheremo di lottare per il podio o la vittoria” : Il francese Fabio Quartararo è reduce da un GP d’Australia, terzultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, non da incorniciare per le tante cadute che lo hanno visto protagonista. Il transalpino ha terminato quasi subito la sua corsa a Phillip Island e la sua caviglia è ancora un po’ dolorante. Tuttavia, le qualità del centauro della Yamaha Petronas sono note e, nell’appuntamento di casa per il team a Sepang (Malesia), le motivazioni ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Malesia 2019 : “A Sepang abbiamo fatto i test invernali quindi sarò avvantaggiato” : Tra due giorni si torna in pista con il Motomondiale che fa tappa a Sepang per il Gran Premio della Malesia 2019, penultimo round stagionale e ultimo atto del massacrante trittico asiatico di fine campionato. Dopo il passaggio a vuoto di Phillip Island in cui Fabio Quartararo si è ritirato e Franco Morbidelli si è dovuto accontentare di una pessima undicesima piazza, la Yamaha Petronas è pronta per tornare ad occupare le posizioni di vertice su ...

VIDEO MotoGP - GP Australia. Fabio Quartararo : “Fortunato a non avere rotto nulla - domani proverò nella FP3” : Fabio Quartararo è caduto durante le prove libere 1 del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre a Phillip Island. Il centauro della Yamaha è scivolato sul bagnato e si è infortunato ma non si tratta di nulla di grave come ha ribadito egli stesso ai microfoni di Sky: “Sto più o meno bene, sono fortunato a non avere rotto nulla. Volevo provare a fare la FP2 ma mi hanno detto che non è possibile guidare, domani ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Fabio Quartararo non ha fratture. Contusione per il francese - punta alle qualifiche : Non ci sono fratture per Fabio Quartararo dopo la caduta avvenuta durante le prove libere 1 del GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito di Phillip Island. Il francese è scivolato sul bagnato, l’high-side alla curva Siberia è stato brutto e la gamba sinistra del soprannominato Diablo è rimasta incastrata sotto la Yamaha M1. Il centauro transalpino non ha preso parte alla seconda sessione di prove ...

MotoGp – Fabio Quartararo - che volo nelle FP1 in Australia! Infortunio alla gamba : il francese ‘unfit’ per le FP2 [VIDEO] : Brutta caduta per Fabio Quartararo nelle FP1 del Gp d’Australia: il giovane pilota francese costretto a saltare le FP2 Si apre in maniera alquanto amara il weekend del gp d’Australia per Fabio Quartararo. Il giovane pilota francese non è riuscito a completare la prima sessione di prove libere a causa di una brutta caduta alla curva 6 del circuito di Philipp Island. Apparso subito dolorante, Quartararo è stato trasportato fuori ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Australia 2019 : “Yamaha molto forte qui - il bagnato non mi fa paura” : Il titolo di rookie of the year 2019 Fabio Quartararo l’ha già portato a casa ma il talentuoso francese è pronto a stupire ancora di più in questo finale di stagione e magari andare anche a caccia della prima vittoria in carriera nella classe regina. La M1 dovrebbe andare molto forte su questa pista e quindi potrebbe esserci davvero un’ottima chance per vincere. “Sì, la Yamaha si trova molto bene in questo circuito ma dobbiamo vedere ...

MotoGP - GP Australia 2019 : le dichiarazioni di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli - compagni di squadra nel Team Yamaha Petronas : Il clima all’interno del box Yamaha Petronas è sicuramente molto disteso e fiducioso in vista del weekend di Phillip Island alla luce degli ottimi riscontri raccolti nell’ultimo round di Motegi e più in generale nella seconda parte del Mondiale MotoGP 2019. Fabio Quartararo ha sfiorato il successo già in un paio di occasioni, ha collezionato 4 pole e si è già aggiudicato il riconoscimento di Rookie dell’anno, mentre Franco Morbidelli ...

MotoGP - GP Australia 2019 : gerarchie ribaltate in casa Yamaha. Come Fabio Quartararo ha ottenuto lo status di prima guida con una moto non ufficiale : Quattro pole position, dieci prime file, quattro secondi posti e due terzi: sono questi i numeri del 2019 in motoGP del francese Fabio Quartararo. Il “Luke Skywalker” della classe regina è la nuova speranza contro “L’Impero” Honda guidato dallo spagnolo Marc Marquez, vincitore anche quest’anno del titolo mondiale (ottavo in carriera e sesto in top-class) e assai prodigo nell’aggiornare le sue statistiche da record. Tuttavia, da par ...

MotoGP - l’ascesa di Fabio Quartararo. Talento che si era smarrito - ora l’unico anti-Marquez : Il Mondiale MotoGP 2019 è stato dominato in lungo e in largo da Marc Marquez, il quale ha festeggiato la certezza aritmetica dell’ottavo titolo iridato in carriera (il sesto nella classe regina) addirittura con quattro gare di anticipo, ma in questa stagione potrebbe essere salito alla ribalta un nuovo protagonista in grado di dare fastidio all’iberico a partire dall’anno prossimo: Fabio Quartararo. Il francese, alla prima ...