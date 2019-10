Beppe Grillo a Davide Casaleggio | Devi guidare tu il M5s Ma il guru pensa

Paolo Becchi su Beppe Grillo : il suo vero piano? Ammazzare il M5s : Il voto in Umbria non è stato un voto qualsiasi. Né può ridursi a mero voto territoriale come cercano di far passare gli sconfitti Conte, Di Maio e Zingaretti. I dati di fatto salienti sono due: la bocciatura dell' alleanza di governo e la debacle dei 5Stelle. Al primo banco di prova elettorale per

Umbria - Beppe Grillo commenta la sconfitta : "Pensavo peggio..." - ma poi ci ripensa e cancella il post : La sconfitta dei Cinque Stelle in Umbria meritava un commento del fondatore del Movimento, nonché del fautore (assieme a Renzi) di questa fallimentare alleanza. Ed eccoci accontentati, Grillo su Twitter ha esordito così: "Pensavo peggio...". Peccato però che poi il post sia stato immediatamente canc

Umbria - Paolo Becchi sul M5s : "Di Maio capro espiatorio - ma la colpa è di Beppe Grillo" : "Di Maio farà da capro espiatorio", scrive Paolo Becchi, "ma il responsabile di quello che sta succedendo è Beppe Grillo che con una operazione di palazzo ha venduto il M5S al Pd. E ormai è troppo tardi per tornare indietro". Il filosofo si riferisce al fatto che era stato Beppe Grillo a spingere p

Sondaggio Pagnoncelli - il 64% dice "no" ai 16enni alle urne. Schiaffo a Beppe Grillo sugli over 65 : Mentre il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si affannano a partorire nuove idee riguardanti la riforma costituzionale sull'età per il voto, un Sondaggio di Nando Pagnoncelli dimostra che la maggioranza degli italiani vuole mantenere lo status quo. Enrico Letta ha lanciato la proposta di al

Mauro Corona contro Beppe Grillo : No voto ad anziani? Gli leverei la parola... : Togliere il diritto di voto agli anziani è stata l’ultima proposta-provocazione di Beppe Grillo, fondatore e garante del Movimento 5 Stelle. Un'uscita sopra le righe che, ovviamente, non è passata inosservata e ha fatto molto discutere. Una sparata con la "s" maiuscola alla quale hanno replicato in tanti. E in diversi hanno ricordato al comico che la sua carta d'identità dice anno di nascita 1948: insomma, anche lui dovrebbe rinunciare al ...

Studentessa stuprata - indagato il figlio di Beppe Grillo. Interrogata la madre del ragazzo : Parvin Tadjk, moglie di Beppe Grillo e madre di Ciro, il giovane di 19 anni accusato insieme a tre coetanei di aver violentato una Studentessa di 19 anni la scorsa estate nella villa di famiglia a Porto Cervo, è stata convocata ieri in Procura a Tempio Pausania (Sassari) come persona informata dei fatti.Continua a leggere

M5s - Luigi Gallo nella chat privata : "Ci serve un esorcismo" - nel mirino Beppe Grillo e Di Maio : Lo scontro tra il premier Giuseppe Conte e il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, sulla manovra economica fa salire la tensione anche all’interno del gruppo parlamentare M5s, che assiste con preoccupazione al braccio di ferro di queste ultime ore e - come emerge da alcune conversazioni private tra

Feltri contro Beppe Grillo e Giorgio Gori : 'Togliamo il voto ai cretini - non agli anziani' : Nei giorni scorsi Beppe Grillo aveva lanciato una proposta che, in realtà, sapeva più di provocazione. Il riferimento va alle parole con cui si interrogava sulla possibilità che potesse essere opportuno revocare il diritto di voto agli anziani. Un'idea che era mossa dal sospetto che, nelle scelte elettorali di chi è avanti con l'età, potrebbe non essere più una priorità valutare bene le conseguenze dei programmi politici o comunque preoccuparsi ...

Lino Banfi risponde a Beppe Grillo : «Niente voto agli anziani? Fondo il partito dei nonni» : «Secondo me il parere del nonno è sempre importantissimo, non ha età e non perde di potere». Lo dice all’Adnkronos Lino Banfi – interprete del personaggio di Nonno Libero nella serie tv ‘Un medico in famiglia’, ruolo che l’ha reso il volto-simbolo dei nonni italiani – riguardo alla proposta di Beppe Grillo di togliere il voto agli anziani. «Essendo il nonno d’Italia, sai quante volte mi dicono ...

Beppe Grillo lancia una provocazione : via il diritto di voto agli Over 65 : Beppe Grillo è di sicuro un personaggio abituato a ritrovarsi nell'occhio del ciclone, e anche nell'ultimo caso da lui sollevato non si è smentito. La nuova provocazione lanciata dal volto simbolo del Movimento Cinque Stelle, infatti, è quella di abolire il diritto di voto agli Over 65. La motivazione? Secondo il fondatore del M5S gli interessi degli anziani contrasterebbero troppo con quelli delle nuove generazioni, e sarebbero quindi deleteri ...

Beppe Grillo : "Togliamo il diritto di voto agli anziani?" : Dal voto ai 16enni alle urne negate agli anziani. L’ultima proposta lanciata da Beppe Grillo ha il gusto della provocazione come spesso ci ha abituati il comico genovese. Il fondatore del Movimento 5 Stelle dalle colonne del suo blog titola: "Se togliessimo il diritto di voto agli anziani?". Di Maio accelera sul voto ai 16enni (e frena sul Crocifisso a scuola) "Il voto ai sedicenni si farà, ...

Beppe Grillo - voto agli anziani : 'Non si può far decidere il futuro a chi non lo vedrà' : Beppe Grillo torna sull'argomento anziani: dalle colonne sul suo blog, dopo l'articolo "Figli di Matusalemme" in cui faceva risaltare la contraddizione del peso del voto degli anziani nel prendere le decisioni che riguardano le giovani generazioni, l'ex comico ha deciso di riaffondare il colpo con un secondo post: "Ci sono semplicemente troppi anziani", ha scritto, "e i loro interessi sembrano essere in contrasto con quelli dei giovani". Come ci ...

Beppe Grillo : «Togliamo il voto agli anziani». No di Salvini e Meloni : è da ricovero : E se si levasse agli anziani il diritto di voto? E' l'ultima proposta-provocazione che Beppe Grillo lancia dal suo blog. L'argomento pricipale che usa, e su cui discetta...

La provocazione di Beppe Grillo : «E se togliessimo il voto agli anziani?». Conte ironico : «Facciamo un sondaggio» : Il fondatore del M5S: «Nessuna discriminazione. Raggiunta una certa età, i cittadini saranno meno preoccupati del futuro sociale, politico ed economico, rispetto alle generazioni più giovani»