Astronomia | numerosi giovani cluster globulari nel “cuore” di Perseo

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Sono migliaia e si sono formati nell’ultimo miliardo di anni, collocandosi intorno alla grande galassia ellittica Ngc 1275, situata al centro deldi: si tratta – riporta Global Science – di un’ampia ‘famiglia’ di, osservata da Hubble con la sua fotocamera Acs (Advanced Camera for Surveys). La scoperta, avvenuta passando al setaccio le foto che il telescopio Nasa-Esa ha scattato alla galassia, è stata illustrata su Nature Astronomy (articolo: “Sustained formation of progenitor globulars in a giant elliptical galaxy”); l’indagine è stata curata da un gruppo internazionale di ricercatori, coordinato dal Dipartimento di Fisica dell’Università di Hong Kong. I, caratterizzati da una forma tondeggiante, sono gruppi costituiti da migliaia (o addirittura milioni) di antiche stelle, trattenute insieme dalla forza di gravità; ...