“Via libera alla fusione fra Fca e Peugeot” | l’operazione piace a Piazza Affari

Wsj : “Via libera a fusione Fca-Psa. Elkann presidente - Tavares amministratore delegato” : fusione approvata. Secondo il Wall Street Journal, Fca e Psa si uniranno in una nuova società: John Elkann sarà il presidente mentre Carlos Tavares l’ amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione di Psa ha già dato il via libera , mentre quello di Fca è previsto in serata. Psa dovrebbe avere sei posti nel consiglio di amministrazione, mentre a Fca ne andranno cinque. L'articolo Wsj: “Via libera a fusione Fca-Psa. Elkann ...

Nato - “Via libera a F35 italiani per la difesa aerea”. Sei aerei schierati in Islanda : Gli F35 italiani hanno ottenuto dalla Nato la certificazione per poter svolgere compiti di difesa aerea per la Nato. “Con la certificazione della Full Operational Capability da parte di un team della #Nato, gli #F35 dell’@ItalianAirForce sono pronti a garantire la sicurezza dello spazio aereo dell’Alleanza Atlantica“, fa sapere in un tweet lo Stato Maggiore della difesa. A quanto si apprende, l’Italia è il primo Paese a schierare un ...