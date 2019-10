Udinese-Roma 0-4 | le pagelle di CalcioWeb | Kluivert e Zaniolo trascinano i giallorossi

Ambizione e classe : la Roma travolge l'Udinese ed è quarta : Grandwe prova della Roma, che travolge l'Udinese alla Dacia Arena 4-0 e arpiona il quarto posto che significa Champions approfittando del pari tra Napoli e Atalanta. In gol ancora Zaniolo, alla...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo dal dischetto. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1, ...

Udinese-Roma - gli highlights del match – VIDEO : Udinese-Roma, gli highlights del match – VIDEO highlights Udinese Roma| E’ terminato il match tra Udinese e Roma, match valevole per la 10a giornata di Serie A. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Udinese-Roma L'articolo Udinese-Roma, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 1-1 - non basta Bonucci. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 1-1, non ...

Pagelle e Highlights 9^ giornata : Roma-Milan 2-1 - Dzeko-Zaniolo. Atalanta-Udinese 7-1 - show di Muriel. Torino-Cagliari 1-1 - rossoblù sugli scudi. Lecce-Juve 1-1 - Inter-Parma 2-2 : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: Roma-Milan 2-1, Dzeko-Zaniolo. ...

Udinese-Roma 0-4 - La Diretta poker di Kolarov su rigore : Curioso come i friulani potessero vantare la miglior difesa del torneo insieme all'Inter prima della scorsa giornata, con 7 reti subite, ma siano poi incappati nel diluvio di gol scatenato loro...

Udinese-Roma 0-3 - La Diretta tris di Kluivert : Curioso come i friulani potessero vantare la miglior difesa del torneo insieme all'Inter prima della scorsa giornata, con 7 reti subite, ma siano poi incappati nel diluvio di gol scatenato loro...

Udinese-Roma 0-2 - La Diretta raddoppio di Smalling : Curioso come i friulani potessero vantare la miglior difesa del torneo insieme all'Inter prima della scorsa giornata, con 7 reti subite, ma siano poi incappati nel diluvio di gol scatenato loro...

Dove vedere Udinese-Roma in TV e in streaming : L'Udinese deve rispondere al 7-1 subìto domenica, la Roma deve continuare a vincere per rimanere a ridosso della zona Champions: le informazioni e i link per seguirla in diretta su Dazn dalle 21

DIRETTA/ Udinese Roma - risultato 0-0 - streaming video tv : in campo! : DIRETTA Udinese Roma streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la decima giornata di Serie A, mercoledì 30 ottobre.

Udinese-Roma 0-1 - La Diretta vantaggio di Zaniolo. Espulso Fazio - Roma in 10 : Curioso come i friulani potessero vantare la miglior difesa del torneo insieme all'Inter prima della scorsa giornata, con 7 reti subite, ma siano poi incappati nel diluvio di gol scatenato loro...

Udinese-Roma 0-1 - La Diretta vantaggio di Zaniolo. Espulso Fazio : Curioso come i friulani potessero vantare la miglior difesa del torneo insieme all'Inter prima della scorsa giornata, con 7 reti subite, ma siano poi incappati nel diluvio di gol scatenato loro...

Udinese-Roma 0-1 - La Diretta vantaggio di Zaniolo : Curioso come i friulani potessero vantare la miglior difesa del torneo insieme all'Inter prima della scorsa giornata, con 7 reti subite, ma siano poi incappati nel diluvio di gol scatenato loro...

Udinese-Roma 0-0 - La Diretta le formazioni : Santon terzino - torna Kluivert - confermato Pastore : Curioso come i friulani potessero vantare la miglior difesa del torneo insieme all'Inter prima della scorsa giornata, con 7 reti subite, ma siano poi incappati nel diluvio di gol scatenato loro...