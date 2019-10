Scala il Monte Fuji in diretta streaming ma scivola | urla e muore FOTO e VIDEO

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Stava facendo trekking sulinnevato, in, quando all’improvviso èto: le persone che guardavano ilhanno lanciato l’allarme ed è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi. Nonostante ciò, non è stato possibile salvargli la vita: il corpo senza vita dellotore è stato trovato oggi. L’incidente, riportano i media locali, si è verificato sul versante delche si affaccia sulla zona di Shizuoka. Nelsi sente ad un certo puntore “stondo“, e immediatamente gli spettatori hanno lanciato l’allarme. Un corpo è stato localizzato nelle scorse ore a un’altitudine di circa 3mila metri: non c’è ancora conferma ufficiale che il cadavere appartenga all’uomo protagonista della, ma il sospetto è forte. Ilsi trova vicino alla costa pacifica ...