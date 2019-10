Pedofilo molesta in chat | Sei il mio fratellino È allarme in una scuola

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Aurora Vigne Il caso in unaelementare di Modena. Il padre di un bambino trova i messaggi ine scatta la denuncia. Indagano i carabinieri Unvirtuale che cerca di adescare i bambini in. È questo quanto accaduto a Modena. Qui il padre di un bambino di unaelementare, l'Istituto Comprensivo 1, ha trovato dei messaggi sulladel figlio a dir poco inequivocabili. "Ti voglio bene"; "Sei il mio"; "Ti voglio conoscere". Sono queste alcune delle frasi usate dal soggetto online per adescae le sue vittime. I dettagli sulla vicenza sono ancori pochi, ma lo scopo è chiaro: convincere questi bambini a un incontro. E l'ultima piattaforma a finire nel mirino è proprio quella usata dai più giovani, ovvero Tik Tok: il social network più in voga negli ultimi tempi che sta spopolando tra bimbi e ragazzini delle superiori. Tik Tok, come gli altri ...

