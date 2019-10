Nolan North vorrebbe tornare a vestire i panni di Nathan Drake in un potenziale Uncharted

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 30 ottobre 2019), l'attore dietro, ha detto a un fan su Twitter di essere interessato a riprendere il suo ruolo in un5. La serieè una delle IP di maggior successo di Naughty Dog e4: A Thief's End è stato ampiamente apprezzato da critica e fan, anche se è arrivato con una narrazione che sembrava concludere il coinvolgimento diin tutti i giochi futuri.Questo non è necessariamente un ostacolo, però. Il viaggio disembra aver avuto un finale perfetto mentre l'eroe inizia una vita come padre e marito con la moglie Elena e una giovane figlia di nome Cassie, che probabilmente potrebbe essere il futuro protagonista della serie. Leggi altro...

